Secretaría de Igualdad recibe a jóvenes campeones internacionales

El equipo del Educational Football Program Nuevo León se coronó campeón del World Challenge 2026, organizado por la Fundación Real Madrid, y fue recibido entre aplausos por autoridades y familiares a su regreso al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Regreso triunfal tras competencia internacional

Las niñas y niños que representaron a Nuevo León regresaron a casa luego de una destacada participación en España, donde lograron el primer lugar del torneo tras imponerse en la final con marcador de 3-1 ante un equipo italiano.

En su camino al título, el conjunto también enfrentó a escuadras internacionales como España Red y USA Gold, consolidando una actuación sobresaliente frente a rivales de distintos países.

Reconocen esfuerzo de jugadores y familias

Durante el recibimiento, la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, destacó el desempeño del equipo y el respaldo de sus familias.

“Estoy muy contenta, súper orgullosa, como lo está todo Nuevo León… este gran equipo fue a poner a Nuevo León en alto”, expresó la funcionaria durante la bienvenida.

Asimismo, subrayó que este resultado representa un nuevo éxito dentro de la participación del estado en el torneo internacional, donde han mantenido presencia constante en los últimos años.

Un programa con impacto social y deportivo

El equipo forma parte del Educational Football Program Nuevo León, iniciativa impulsada en colaboración con la Fundación Real Madrid y su socio True Sports, que se desarrolla en Centros Comunitarios del estado.

Este programa promueve el deporte como una herramienta de formación integral, donde las niñas, niños y adolescentes fortalecen valores y hábitos positivos a través del futbol.

“Es un reflejo de lo que es Nuevo León: trabajo en equipo, comunidad, esfuerzo y valentía”, añadió Herrera al referirse al desempeño del representativo estatal.

Actualmente, el proyecto cuenta con una participación de alrededor de 3 mil 600 usuarios, consolidando su impacto en la comunidad.

Equipo campeón representó a categoría U-14

El representativo que obtuvo el título estuvo conformado por 12 jóvenes de la categoría U-14, integrada por nueve hombres y tres mujeres, quienes destacaron por su desempeño en el torneo.

Ellos fueron los representantes del equipo que levanto el campeonato en Madrid:

- Emilio Nicolas Sauceda Rodríguez

- Diego De Jesús Avalos Del Ángel

-Ian Tadeo Sampayo Alcantar

- Deily Nazareth Hernández González

- Joselyn Sugeili Martínez González

- Samuel Alexander Chantaca Cantú

- Mario Alberto De La Fuente Mtz.

- Uriel Urbina Rodríguez

- Iker Gael Santiago Torres

- Kaleb Heriberto Rodríguez Herrera

- Ivanna Fernanda Martínez García

- Luis Fernando Leal Sandoval

Además, el programa también tuvo presencia con equipos en las categorías U-10 y U-12 dentro de la competencia internacional.

Resultados que consolidan trayectoria internacional

Con este triunfo, el equipo de Nuevo León reafirma su protagonismo en el World Challenge de la Fundación Real Madrid.

En ediciones anteriores, el representativo estatal ya había conseguido resultados destacados, incluyendo el primer lugar en 2023 y dos subcampeonatos consecutivos en 2024 y 2025.

El campeonato de 2026 confirma la continuidad de un proyecto deportivo y social que ha logrado posicionar a Nuevo León en escenarios internacionales.

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