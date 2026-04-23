Accidentes de tránsito dejan 51 víctimas en una noche en Ecuador

Al menos cinco muertos y 46 personas lesionadas fue el saldo de ocho accidentes de tránsito registrados durante la madrugada de este jueves en Ecuador.

De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad (ECU-911), el hecho más grave se registró en la provincia costera del Guayas, donde tres personas fallecieron y otras 23 resultaron heridas tras un choque entre un autobús y un camión cisterna.

En la provincia de Manabí, también en la zona costera, un autobús perdió pista y cayó a una quebrada, lo que dejó al menos 14 personas lesionadas.

En la misma provincia, un motociclista falleció tras impactar contra un automóvil, mientras un tercer siniestro en la misma jurisdicción dejó un herido.

En la provincia andina de Azuay, el choque entre una moto y un autobús dejó un herido, y en la de Chimborazo el choque entre un automóvil y un camión de carga, dejó un fallecido.

Tan solo la semana pasada, 14 personas fallecieron y otras 29 resultaron heridas, después de que el autobús en que se trasladaban cayera a un barranco.

Este mes, la Coalición Movilidad Segura, recordó datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), que daban cuenta de que el 25% de las atenciones brindadas eran producto de este tipo de siniestros.

"Lejos de ser un tema que parecería sólo de movilidad, los siniestros viales se han convertido en un problema crítico de salud pública que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional y genera un alto costo para el Estado", según Gladys Meléndez, vocera de la Coalición.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, la atención de salud a víctimas de siniestros viales en Ecuador implica un costo aproximado de $280 millones de dólares anuales.

Comentarios