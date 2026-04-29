Va Fiscalía tras implicados en robo millonario a cliente de banco

Luego del robo de seis millones de pesos a un cliente de una institución bancaria en una sucursal ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una investigación para identificar y capturar a los responsables.

El Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que hasta el momento la autoridad ministerial recibió el Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por elementos de la Policía de Monterrey, documento con el que comenzaron formalmente las indagatorias.

“Hasta el día de hoy tenemos el IPH que nos emitió la Policía de Monterrey, donde están analizando la agresión, el atentado de la víctima y pues obviamente empezamos con los actos de investigación para la identificación del presunto responsable”, señaló el funcionario.

Flores Saldívar explicó que actualmente se desarrollan diversas líneas de investigación para establecer la mecánica del robo, identificar a los participantes y determinar si existió seguimiento previo a la víctima tras acudir a la sucursal bancaria.

Asimismo, indicó que entre las diligencias se contempla la revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona, así como entrevistas a testigos y análisis de posibles rutas de escape.

“Estamos haciendo los actos de investigación”, puntualizó el fiscal.

La autoridad no ha precisado aún si en el atraco participaron una o varias personas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

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