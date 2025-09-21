Lamentan fallecimiento de Débora Estrella tras accidente aéreo

La primera institución en enviar sus condolencias por el sensible fallecimiento de la conductora de noticias, Débora Estrella fue el Gobierno del Estado.

A través de redes sociales envió sus condolencias a su familia y seres queridos.

pic.twitter.com/WePsaQpQRU — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) September 21, 2025

El Club de Fútbol Monterrey Femenil también se pronunció ante el deceso de la regiomontana, debido a que era reconocida como una gran seguidora del equipo.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Deborah Estrella, comunicadora, Rayada de Corazón y conductora de la segunda edición de #MEnLaVidayEnLaCancha. ✝️



Enviamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos que sus familiares y seres queridos encuentren consuelo ante esta… pic.twitter.com/pNsyRiLbsJ — Rayadas (@Rayadas) September 21, 2025

Por su parte, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes se pronunció ante esta noticia, destacando el profesionalismo de Estrella.

Lamento profundamente el fallecimiento de Débora Estrella (@Deb_Estrella), Conductora reconocida y querida por su público, una mujer que iluminó con su talento y profesionalismo cada espacio que ocupó.



Su recuerdo quedará vivo en la memoria de nuestras familias nuevoleonesas.… pic.twitter.com/wYvvlKs0Hb — Andrés Mijes (@andresmijesmx) September 21, 2025

Diputadas y Diputados Federales PRI lamentaron el deceso de Débora Estrella, para unirse a la pena que embarga a su familia.

Las y los diputados federales del PRI lamentamos el fallecimiento de la conductora de televisión Débora Estrella.

Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Descanse en paz. pic.twitter.com/pjLsy5vryQ — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) September 21, 2025

Por su parte, el cuerpo de Bomberos del Estado deseó una pronta resginación por la perdida de la periodista.

Fuerza Civil de Nuevo León se une a la pena que embarga a la familia Estrella Garza.

El Instituto Mexicano de Seguro Social del Estado también expresó sus condolencias por la partida de Débora Estrella.

El #IMSSNL lamenta el fallecimiento de Débora Estrella, reconocida conductora de noticias en Nuevo León. pic.twitter.com/z1onFcQWGb — IMSS Nuevo León (@IMSSNL) September 21, 2025

