Nuevo León

Lamentan fallecimiento de Débora Estrella tras accidente aéreo

Funcionarios e instituciones enviaron sus condolencias hacia la familia de la periodista, compañeros y seres queridos tras el deceso de la conductora

  • 21
  • Septiembre
    2025

La primera institución en enviar sus condolencias por el sensible fallecimiento de la conductora de noticias, Débora Estrella fue el Gobierno del Estado.

A través de redes sociales envió sus condolencias a su familia y seres queridos.

El Club de Fútbol Monterrey Femenil también se pronunció ante el deceso de la regiomontana, debido a que era reconocida como una gran seguidora del equipo.

Por su parte, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes se pronunció ante esta noticia, destacando el profesionalismo de Estrella.

Diputadas y Diputados Federales PRI lamentaron el deceso de Débora Estrella, para unirse a la pena que embarga a su familia.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos del Estado deseó una pronta resginación por la perdida de la periodista.

G1Y-7m2XQAA96C_.jpg

Fuerza Civil de Nuevo León se une a la pena que embarga a la familia Estrella Garza.

G1WemArXEAAkmek.jpg

El Instituto Mexicano de Seguro Social del Estado también expresó sus condolencias por la partida de Débora Estrella.


Comentarios

