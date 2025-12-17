Lanza el gobernador Hub NL de Educación Superior

En un paso histórico para la educación y la industria del estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó el proyecto Hub NL de Educación Superior: Conocimiento, Innovación y Vinculación.

Esta iniciativa busca transformar a la entidad en un polo académico internacional mediante la colaboración sin precedentes entre las principales instituciones educativas de la región.

El mandatario estatal encabezó la firma del convenio de colaboración junto a los líderes de las universidades de mayor prestigio en el estado: Santos Guzmán (UANL), Mario Humberto Páez (UDEM), Mario Adrián Flores (Tec de Monterrey) y Leticia Treviño Rodríguez (en representación de la Universidad Regiomontana).

El objetivo central del Hub NL es permitir que los estudiantes de posgrado puedan cursar materias y acceder a catedráticos de distintas universidades, independientemente de la institución en la que estén inscritos originalmente.

Este modelo se basa en el sistema de microcredenciales, permitiendo que los créditos acumulados sean válidos para la obtención de títulos oficiales ante la SEP.

“Las universidades crean convenios en los que todos los alumnos de Nuevo León van a compartir infraestructura, salón y maestros. Este es el arranque con algunas ingenierías y vamos a ampliar a ciencias sociales, derecho y medicina”, destacó el gobernador García Sepúlveda.

El programa inicia con un enfoque prioritario en las ingenierías, buscando satisfacer la alta demanda de talento especializado en la industria local.

Las rutas académicas están diseñadas para fortalecer áreas críticas como inteligencia artificial, semiconductores, electromovilidad y ciberseguridad. Además de estrategias de nearshoring y ciudades Inteligentes.

Al evento, celebrado ante la comunidad académica y líderes empresariales, asistieron también el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Cerna, y el Secretario de Educación, Juan Paura García, quienes respaldaron la visión de posicionar a Nuevo León no solo como un centro industrial, sino como un referente educativo global.

