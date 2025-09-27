Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_27_at_6_00_45_PM_05faf0375c
Nuevo León

Lanza Santa Catarina campaña de protección a osos

Elementos de Protección Civil recibieron un taller especializado sobre el manejo adecuado de fauna silvestre, con énfasis en la atención de osos

  • 27
  • Septiembre
    2025

Con el objetivo de proteger al oso negro americano, especie que habita en la región de la Huasteca, el gobierno de Santa Catarina lanzó una campaña de prevención y protección dirigida a la ciudadanía, reforzando las acciones de atención ante avistamientos de esta especie silvestre.

Santa Catarina ocupa el quinto lugar en número de avistamientos de osos en el estado de Nuevo León, por lo que autoridades locales han intensificado los esfuerzos para promover una convivencia segura entre humanos y fauna.

Israel Contreras, director de Protección Civil municipal, informó que el personal está debidamente capacitado y autorizado por Parques y Vida Silvestre de Nuevo León para responder ante reportes de avistamientos.

“Contamos con una Unidad de Rescate Animal que se activa dependiendo la situación de riesgo y el lugar del avistamiento. Nuestra prioridad es la seguridad de los ciudadanos y la preservación del oso negro, especie protegida bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010”, señaló.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 6.00.45 PM.jpeg

Como parte del protocolo, los elementos de Protección Civil recibieron un taller especializado sobre el manejo adecuado de fauna silvestre, con énfasis en la atención de osos, impartido por Parques y Vida Silvestre. 

Además, cualquier reporte se canaliza de forma coordinada con la PROFEPA y las autoridades estatales correspondientes.

La campaña también contempla acciones de concientización ciudadana. Contreras compartió recomendaciones clave en caso de un encuentro con un oso:
Mantener la calma.
No darle la espalda ni correr.
Evitar tomar fotos o selfies.
No alimentarlos ni dejar comida.
Reportar al número de emergencia: 81 8676 1908.

El gobierno exhorta a la población a colaborar con las autoridades y reportando cualquier avistamiento para garantizar la seguridad de todos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_18_at_4_31_14_PM_73033d4b17
Salva Protección Civil a gato atorado en motor de camioneta
Whats_App_Image_2025_06_23_at_7_33_51_PM_5b1e4fb86d
Don Jesús, el hombre que busca perros extraviadas en Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9c3ab1f636
Rescatan bomberos de CDMX al gato de la actriz Regina Blandón
publicidad

Últimas Noticias

G1zcp93_XMAAWOBL_29c1b2e0ac
Deleita Chayanne a regios con su gira 'Bailemos Otra Vez'
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_ffd9c355ee
Farid Dieck será embajador del Mundial en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_09_27_at_8_51_00_PM_1_c8a055a6be
Rayados vuelve a la senda del triunfo y vence 1-0 al Santos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
interconexion_mauricio_178087d121
Inician interconexión, se llamará 'Mauricio Fernández'
Whats_App_Image_2025_09_25_at_6_47_41_PM_f8513f3769
Destaca César Garza gran inversión en obra pública en Apodaca
publicidad
×