Nuevo León

Les dan más plazo para reforma electoral; harán mesas de trabajo

El plazo para la reforma se extendió a junio de 2026. Diputados buscan mesas de trabajo para lograr una reforma con mayor consenso, tras cambio de calendario

El plazo para que salga la reforma electoral cambió para junio del 2026 y, ahora, con más tiempos los diputados analizarán crear mesas de trabajo para poder avanzar y sacar una reforma en la que la mayoría esté de acuerdo.

Originalmente, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) había marcado el 30 de septiembre como fecha límite, especialmente en temas de paridad. 

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aclaró que el plazo es hasta 90 días antes del inicio del año electoral.

Este nuevo calendario, con menos presión, ha impulsado a las distintas bancadas a considerar la creación de mesas de trabajo para alcanzar un consenso mayoritario y elaborar una reforma integral.


