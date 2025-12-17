Disputan por reserva a ley para regular preventas

La Ley para regular las preventas inmobiliarias causó un debate entre los diputados en el pleno, pues a pesar de que se aprobó por unanimidad, posteriormente se propuso una reserva que causó discrepancia entre las bancadas.

El dictamen tal como se aprobó el pasado martes en la Comisión de Legislación el día de ayer, se aprobó por unanimidad de 41 votos de los diputados presentes en la sesión.

“Esta propuesta que presentamos es un tema muy delicado, desgraciadamente en nuestro estado ha habido una gran cantidad de fraudes en materia inmobiliaria por pseudodesarrolladores que hacen proyectos y al final en el corto, mediano y largo plazo no entregan las propiedades, ya sean los terrenos, las casas o los departamentos.

“Y esto es muy delicado por eso es muy importante el tema de donde estamos avanzando para que al menos no puedan obtener ninguna oferta de preventa, si no cuentan con la tierra, con los permisos necesarios por la autoridad municipal, para que haya una garantía, al menos de lo que están ofreciendo estos desarrolladores”, dijo el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, promovente de la iniciativa.

Sin embargo, al dictamen original, el mismo diputado Carlos de la Fuente, presento una reserva para eliminar el párrafo 1720 Bis 6 el cual menciona lo siguiente:

“En la preventa de compra inmobiliaria se podrán establecer sanciones en caso de que el oferente incumpla con la entrega de numerario o cualquier otra obligación establecida en el documento de la oferta.

“Asimismo, se podrán establecer sanciones para el caso de que la oferta sea revocada por causas imputables al destinatario de la oferta. Las sanciones solamente serán exigibles en caso de que la oferta sea aceptada.

Cuando el documento de la oferta establezca la obligación de la entrega de numerario y el oferente incumpla, se podrá establecer la sanción consistentemente en la revocación inmediata de la oferta, sin necesidad de declaratoria judicial”, se lee en el artículo.

El diputado Carlos de la Fuente alegó que esta reserva se debía hacer, ya que existen casos que los desarrolladores están listos para entregar, pero por culpa de que los municipios no entregan los últimos permisos de condominios, no pueden entregar, por lo cual ya no queda en sus manos.

NOTA EN DESARROLLO…

Comentarios