Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_2_d5581e054d
Nuevo León

Libera NL a oso Tadeo en zona serrana del estado

Se aplicaron estímulos auditivos para inducir su regreso al entorno natural y reforzar su instinto de mantenerse alejado de los humanos

  • 29
  • Marzo
    2026

Luego de ocho meses de recuperación, el oso ‘Tadeo’ fue liberado en la zona serrana de Nuevo León, para que pueda reincorporarse a la vida silvestre.

Participan autoridades y especialistas en el operativo

Los operativos fueron encabezados por el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores con la participación de personal del Bioparque Estrella, la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, Parques y Vida Silvestre, al igual que la Secretaría de Medio Ambiente.

“Después de encontrarlo en un estado muy crítico, hoy pudimos regresarlo a su hábitat. Lo que se logra cuando hay coordinación y compromiso es precisamente esto: una segunda oportunidad de vida. Gracias a Arturo Islas por ser parte de esta historia y a Glen Villarreal por estar al pendiente”, dijo Miguel Flores.

Evaluación médica previa a su liberación

Previo a la liberación del oso, se le realizaron estudios médicos para confirmar que su estado de salud era el óptimo para dejarlo libre; además, se aplicaron estímulos auditivos para inducir su regreso al entorno natural y reforzar su instinto de mantenerse alejado de los humanos.

“El aviso oportuno puede marcar la diferencia. Este caso demuestra que cuando actuamos a tiempo, podemos salvar vidas. Proteger nuestra fauna también habla del tipo de sociedad que queremos construir”, agregó Flores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

monorriel_movilidad_20aaac094e
Fortalece Nuevo León movilidad con monorriel de alta seguridad
costco_mas_grande_america_latina_686172e993
En el Costco más grande de LatAm puedes encontrar concreto Cemex
02_ENTRA_AL_TERRENO_DE_JUEGO_DE_PONTE_NUEVO_PONTE_MUNDIAL_LA_SEXTA_ALINEACION_02820a721b
Presentan la sexta alineación de 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'
publicidad

Últimas Noticias

monorriel_movilidad_20aaac094e
Fortalece Nuevo León movilidad con monorriel de alta seguridad
INFO_7_UNA_FOTO_7_8b5f16b3e6
Proponen vigilar casos de violencia contra adultos mayores en NL
busca_autonomia_farmaceutica_revision_tmec_1aa7f827a3
México busca autonomía en farmacéutica ante revisión del T-MEC
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
publicidad
×