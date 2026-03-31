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Nuevo León

Saquean en Nuevo León los trenes de Kansas City

Robos a los ferrocarriles de Canadian Pacific Kansas City ocurren sin vigilancia, mientras Nuevo León es el cuarto lugar nacional en 2025 en este tipo de robos

  • 31
  • Marzo
    2026

A las empresas ferroviarias no sólo no les preocupa la seguridad de los automovilistas al no invertir en equipamientos de seguridad que eviten accidentes como plumas electrónicas, sino tampoco la propia mercancía que ellos trasladan. 

Esto porque, en el caso de Nuevo León, el saqueo de material como metales suceden a plena luz en calles cercanas al centro regio y no hay nadie quien lo impida. 

De hecho, la entidad está en el Top Ten de los robos de tren en todo el país al colocarse en cuarto lugar en el año 2025 según datos de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTPI). 

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El Horizonte comprobó el saqueo de trenes de la empresa Kansas City Southern ahora llamada Canadian Pacific Kansas City. 

Cuando el ferrocarril avanzaba por los rieles de la avenida Luis Mora, a la altura de Miguel Nieto, se observó a un grupo de hombres subiendo a los vagones del tren para luego lanzar pedazos de metal que luego venden por kilo. 

Sin embargo, el reporte de la ATTPI indica que los productos más robados son autopartes, accesorios, baterías, neumáticos y hasta maíz. 

El robo captado por El Horizonte ocurrió a escasos metros de Casa INDI y de la Parroquia Santa María Goretti, en Monterrey.

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Luego de que el Horizonte evidenció que, a la seguridad vial en los cruces ferroviarios, "se la está llevando el tren" porque no hay plumas electrónicas, ni campanas o chicharras, ni luces, que anticipen el paso del tren para evitar accidentes, ahora las cámaras de este medio captaron cómo presuntos migrantes, se suben al ferrocarril para saquear parte de la carga de acero y fierro que transporta.


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