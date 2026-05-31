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Nuevo León

Dona Monterrey vehículos de seguridad a municipios rurales de NL

Las unidades entregadas corresponden a vehículos que fueron dados de baja para su uso en la capital del estado y fueron reacondicionados para volver a operar

  • 31
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública a través de la cooperación intermunicipal, el Gobierno de Monterrey concretó este sábado la donación de cuatro vehículos tipo camioneta y tres motocicletas a tres municipios de la zona rural oriente de la entidad: General Bravo, Los Aldamas y Los Ramones.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acudió personalmente a la plaza principal de General Bravo para hacer la entrega oficial de las llaves a sus homólogas de la región, quienes agradecieron el apoyo que reforzará de manera inmediata las tareas de vigilancia en sus comunidades.

Las unidades entregadas corresponden a vehículos que fueron dados de baja para su uso en la capital del estado, por lo que el Cabildo de Monterrey aprobó previamente su desincorporación y posterior donación a estos ayuntamientos.

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"La seguridad no tiene fronteras"

Durante el evento, Adrián de la Garza resaltó la importancia de la colaboración institucional por el bien común, haciendo un llamado a la unidad por encima de las diferencias políticas.

"Es muy importante significar lo que hace el día de hoy el municipio de Monterrey y los municipios que están aquí presentes del estado, es un trabajo coordinado, sin distinguir colores ni partidismos sino solamente poder beneficiar a los ciudadanos. La seguridad no tiene fronteras, tenemos que trabajar todos juntos por la seguridad de Nuevo León", afirmó el edil regiomontano.

Aliados por la prevención

Las presidentas municipales receptoras de este equipamiento fueron Patricia Frinee Cantú, de General Bravo; Janett Leal, de Los Aldamas; y Delia Leal, de Los Ramones.

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Como alcaldesa anfitriona, Patricia Cantú destacó el impacto positivo que tendrá este donativo en la tranquilidad de la región y en el desempeño diario de los cuerpos policiales.

"Estas patrullas representan algo muy importante para nuestras familias: representan más seguridad, más prevención y mejores herramientas para quienes todos los días trabajan para cuidar a nuestra gente y por eso lo valoramos mucho. Porque cuando los municipios necesitamos apoyo, lo más importante es encontrar aliados dispuestos a ayudar", señaló Cantú.

Comitiva oficial

Al encuentro en el oriente del estado asistieron funcionarios del gabinete de Monterrey, entre ellos:

  • Marcelo Segovia, Secretario de Administración.

  • Eduardo Sánchez, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

  • Rafael Ramos, Secretario de Participación Ciudadana.

Asimismo, se contó con la presencia y respaldo del diputado federal Andrés Cantú y del diputado local Ignacio Castellanos.

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