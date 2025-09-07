Cerrar X
Nuevo León

Lluvias arrastran 10 vehículos y dañan un kínder en Santiago

La tormenta registrada en Santiago dejó severos daños en El Huajuquito, pues al menos 10 autos fueron arrastrados por la corriente y dañaron un jardín de niños

  • 07
  • Septiembre
    2025

La intensa tormenta registrada durante la noche en el municipio de Santiago provocó graves afectaciones en la colonia El Huajuquito, donde al menos 10 vehículos fueron arrastrados por la corriente y un jardín de niños sufrió daños en sus instalaciones.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la fuerza del agua sorprendió en cuestión de minutos. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los automóviles fueron empujados por la corriente hasta un arroyo ubicado a la altura de la calle Raúl Rangel Frías.

En ese punto, dos unidades, un Neón y un Jetta, quedaron atrapadas en el cauce, mientras que algunos automóviles alcanzaron a ser asegurados por sus propietarios y otros fueron arrastrados sin que hasta el momento se conozca su ubicación. Personal de Protección Civil señaló que continúan con la búsqueda para determinar el paradero de los vehículos.

“Fue cosa de 15 minutos, fue muy rápido cómo se llevó todo, la gente salió corriendo y no dio tiempo de nada”, relató un habitante de la zona que presenció el momento en que el agua desbordada arrastraba las unidades.

Elementos de Protección Civil de Santiago y del Estado acordonaron el perímetro del canal y desplegaron un operativo de seguridad para evitar riesgos mayores, al tiempo que exhortaron a la población a mantenerse alejada del área.

Metros más adelante, el jardín de niños “Ricardo Castro” resultó afectado por el desprendimiento de su malla ciclónica, ocasionado por la fuerza del agua que se acumuló en la zona.

Las autoridades municipales y estatales mantienen el monitoreo en la colonia El Huajuquito y otras zonas vulnerables de Santiago, ante la previsión de más lluvias en las próximas horas.


