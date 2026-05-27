Lluvias dejan vehículos varados y daños en Reynosa

La coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa informó sobre las diferentes emergencias atendidas durante las recientes lluvias y tormentas eléctricas registradas en la ciudad, entre ellas vehículos varados en pasos a desnivel, encharcamientos y el incendio de una palma provocado por la caída de un rayo.

El coordinador de la corporación, Javier Lam Cantú, explicó que uno de los principales reportes se concentró en los pasos a desnivel del nivel uno, así como en el cruce de la calle Nicolás Bravo con JV Chapa, donde varios ciudadanos quedaron atrapados debido a la acumulación de agua.

“Nos dimos cita en los pasos del nivel uno, así como en la calle Nicolás Bravo… en donde se asistió a ciudadanos que quedaron varados por estos pasos a desnivel”, expresó.

Detalló que en estos puntos sí se registraron vehículos afectados por las condiciones generadas por las lluvias, por lo que personal de emergencia acudió para auxiliar a los conductores.

Asimismo, elementos de Protección Civil mantuvieron presencia preventiva en otros sectores considerados de riesgo, entre ellos la calle Fuentes de Diana con bulevar Hidalgo, donde también se reportaron complicaciones derivadas de los encharcamientos.

Dentro de las emergencias atendidas, el funcionario confirmó que Bomberos acudió a la colonia Almaguer tras el incendio de una palma en un domicilio particular, luego de que el árbol fuera alcanzado por un rayo durante la tormenta eléctrica.

“Asimismo se atendió un reporte de un incendio de una palma por un rayo en la colonia Almaguer”, comentó.

Javier Lam Cantú recordó además que el próximo 1 de junio iniciará oficialmente la temporada de ciclones y huracanes en el Atlántico, misma que concluirá el 30 de noviembre.

Ante ello, exhortó a las familias reynosenses a prepararse con anticipación mediante planes de contingencia y mantenerse informadas a través de los canales oficiales.

Indicó que para este año existe un pronóstico de entre 11 y 15 fenómenos hidrometeorológicos, cifra menor en comparación con la temporada 2025, cuando se estimaban entre 13 y 17 sistemas.

“Tenemos una disminución con relación al pronóstico de la temporada 2025… y para este año tenemos un pronóstico de 11 a 15 fenómenos”, señaló.

También recordó que el año pasado solamente uno de esos fenómenos impactó directamente a Reynosa como tormenta eléctrica, en referencia al paso de “Beryl”.

Javier Lam Cantú reiteró el llamado a extremar precauciones durante lluvias intensas, principalmente al circular cerca de pasos a desnivel y zonas propensas a inundaciones.

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