Buscan avanzar en proyectos pluviales contra lluvias en Matamoros

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó sobre la importancia de formalizar el consejo correspondiente en materia de atención a lluvias, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional ante la próxima temporada.

El edil destacó que es fundamental declarar válidamente este organismo durante el presente año, a fin de establecer con claridad las zonas de atención prioritaria y definir los puntos donde las autoridades deberán intervenir de manera oportuna.

Señaló que esta organización permitirá saber en qué sectores se debe actuar, así como facilitar el acercamiento entre dependencias para garantizar una respuesta eficiente ante posibles contingencias derivadas de las precipitaciones.

En cuanto a infraestructura, Granados Fávila adelantó que el municipio impulsa un proyecto de dren pluvial en la avenida Solidaridad, específicamente en el área conocida como “Laguito de las Tres”, una zona identificada por presentar constantes problemas de inundación.

Indicó que esta propuesta ya fue presentada ante el gobierno del estado, por lo que se encuentran a la espera de una respuesta favorable que permita avanzar en su ejecución en el corto plazo.

Finalmente, reiteró que estas acciones buscan prevenir afectaciones a la población durante la temporada de lluvias, mediante una mejor planeación, coordinación y desarrollo de obras hidráulicas en puntos críticos de la ciudad.

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