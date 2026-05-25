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Tamaulipas

Cumple Gattás con compromisos de territorio y audiencia pública

El alcalde de Ciudad Victoria realizó la entrega de apoyos sociales y el mejoramiento de vivienda en sectores vulnerables

  • 25
  • Mayo
    2026

Como parte de su política de cercanía ciudadana y trabajo territorial, el alcalde Eduardo Gattás Báez informó que durante los primeros cinco meses de la actual administración municipal se ha dado respuesta a más de 350 compromisos adquiridos en recorridos por colonias, ejidos y audiencias públicas del programa “Día del Pueblo”.

A través de la Secretaría Privada y Participación Ciudadana, el Gobierno de Victoria ha entregado 250 paquetes de láminas y material de construcción a 70 familias en situación vulnerable, con el objetivo de apoyar el mejoramiento de vivienda.

Además, se han otorgado cerca de 100 apoyos en especie, entre ellos latas de pintura, impermeabilizante, material deportivo, cisternas, tinacos, bombas de agua, gel antibacterial y diversos enseres, beneficiando también a instituciones educativas tanto del área urbana como rural.

Con el respaldo del DIF Municipal, encabezado por Lucy de Gattás, se han entregado aparatos ortopédicos, pañales, despensas y dispositivos médicos a personas que requieren atención prioritaria.

Asimismo, se realizaron gestiones ante la COMAPA para facilitar descuentos en recibos de agua potable, predial, permisos para eventos y fiestas, así como apoyos económicos destinados a inscripciones escolares, traslados médicos, actividades deportivas, adquisición de lentes y tablets.

El alcalde reiteró que continuará fortaleciendo el modelo de gobierno cercano a la ciudadanía, atendiendo directamente las necesidades de las familias victorenses y manteniendo presencia constante en territorio.


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