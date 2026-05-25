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Coahuila

Buscan fortalecer oferta turística en General Cepeda

Autoridades consideraron que General Cepeda tiene potencial para consolidarse como destino complementario en la oferta turística de región sureste de Coahuila

  • 25
  • Mayo
    2026

Empresarios y prestadores de servicios turísticos de General Cepeda comenzaron una estrategia para reactivar y fortalecer las rutas paleontológicas, arqueológicas y ecoturísticas del municipio con miras al próximo periodo vacacional de verano, informó Raúl Rodarte, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo.

El promotor turístico señaló que actualmente más de 15 empresarios trabajan en proyectos enfocados en potenciar destinos como Rincón Colorado, Narigua y la zona de Jalpa, donde buscan consolidar experiencias relacionadas con fósiles, huellas de dinosaurio, naturaleza y turismo rural.

Rodarte explicó que uno de los principales objetivos es rescatar la operación turística de Rincón Colorado y mejorar las condiciones de acceso y servicios básicos en sitios arqueológicos y paleontológicos de la región.

Indicó que actualmente también se desarrollan nuevos conceptos turísticos en ranchos, viñedos y propiedades rurales de General Cepeda, donde ya existen proyectos de hospedaje temático, casas de descanso y experiencias relacionadas con el vino y el turismo de naturaleza.

Entre los sitios que mencionó destacan viñedos como Amonites y Viñedos del Desierto, además de desarrollos rurales y haciendas que buscan atraer visitantes de la región sureste y otros estados del país.

El director de la OCV señaló que los empresarios también trabajan en coordinación con autoridades y ejidos para lograr acuerdos que permitan mejorar caminos y garantizar servicios básicos en zonas como Narigua, principalmente sanitarios, accesos y control de visitantes.

Añadió que otra de las estrategias será impulsar festivales y eventos turísticos durante gran parte del año para generar flujo constante de visitantes y promover los atractivos de General Cepeda.

Rodarte consideró que el municipio tiene potencial para consolidarse como un destino complementario dentro de la oferta turística de la región sureste de Coahuila, junto con Saltillo, Arteaga y Parras.

Explicó que el proyecto busca aprovechar el interés creciente por el turismo paleontológico y de naturaleza, además del desarrollo de viñedos y experiencias rurales que actualmente comienzan a expandirse en General Cepeda.


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