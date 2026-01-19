Maestro colombiano relata como sobrevivió tras desaparición

Tras semanas de incertidumbre, el doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, rompió el silencio para ofrecer su primer testimonio público tras haber desaparecido el pasado 2 de enero en el Aeropuerto de Monterrey.

El académico colombiano denunció haber sido víctima de detención ilegal, agresión física y abandono institucional por parte de autoridades federales.

Así llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey

Escobar Barrios arribó al Aeropuerto Internacional de Monterrey el 31 de diciembre, donde pretendía realizar una escala de tres horas antes de continuar su viaje a la Ciudad de México. Sin embargo, lo que debía ser un tránsito breve se transformó en una crisis de derechos humanos.

En un mensaje difundido a través de los canales institucionales de la Ibero Puebla, el docente relató que, por causas "irregulares y aún sin explicación", no pudo continuar su viaje.

Posteriormente, fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional, quienes lo golpearon antes de trasladarlo a una celda en el municipio de Apodaca.

“Durante tres días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional, lo cual me generó una fractura de tres costillas, lo cual fue probado médicamente”, afirmó el académico.

La gravedad del caso aumenta ante la falta de registros oficiales. Según el testimonio, Escobar permaneció tres días en una celda sin que su detención fuera reportada en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Además, denunció que nunca se le informaron sus derechos ni se le permitió comunicarse con su familia o el consulado.

“Fui liberado, cuando salí de la celda, seguía muy desorientado, traté de acercarme hasta el aeropuerto de Monterrey, tratando de terminar mi escala. Al llegar al aeropuerto de Monterrey de alguna manera fui despojado de mis pertenencias y esto me imposibilitó poder seguir viajando."

Asegura que sufrió estado extremo de vulnerabilidad

El académico relató que esta situación lo llevó a un estado extremo de vulnerabilidad, al grado de refugiarse en la maleza para evitar el sol y la deshidratación.

"Estuve cuatro días deambulando sin comer, sin tomar agua y sin asistencia. Fui orillado a una situación de calle y tuve que refugiarme en la maleza para evitar el sol y la deshidratación", narró.

Fue entonces cuando una patrulla vinculada a una clínica de rehabilitación lo encontró en condiciones críticas y lo trasladó a un centro ubicado en el municipio de Juárez, donde permaneció 10 días inconsciente, presentando mutismo y sin poder identificar su identidad.

“Afortunadamente después de muchos días fui rescatado. porque debo decir que así fue, por una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación, ellos me confunden con un habitante de calle, y me lleva a las instalaciones de esta clínica en el municipio de Juárez”.

Permaneció 10 días inconsciente y en estado de mutismo

En un estado crítico de salud, Escobar fue localizado por una clínica de rehabilitación en el municipio de Juárez. Los encargados, confundiéndolo con una persona en situación de calle, lo trasladaron a sus instalaciones, donde el académico permaneció 10 días inconsciente y en estado de mutismo.

“Permanezco 10 días en una total inconsciencia yo no recuerdo y ellos dicen que solo nada más tuve mutismo no hable y solo tomé agua”

No fue sino hasta el 15 de enero cuando recobró la conciencia y pudo recordar su identidad. Gracias a que su ficha de búsqueda estaba activa, las autoridades ministeriales lograron identificarlo y rescatarlo tras el aviso del centro de rehabilitación.

“Finalmente el día 15 recuerdo quien soy como me llamo, donde trabajo y empiezo a buscar un plan para informar mi identidad y tratar de salir de ahí. Era muy difícil la comunicación con mi familia era imposibilitada “Afortunadamente hubo un operativo de búsqueda coincidieron con la ficha de mi identidad y así finalmente fue rescatado por la fiscalía local del municipio de Monterrey”

Recalca irregularidades sistemáticas como medio de discriminación

El profesor subrayó que su caso evidencia irregularidades sistemáticas en los procesos migratorios de México, señalando una presunta discriminación hacia ciudadanos colombianos.

Finalmente, agradeció el apoyo de la Ibero Puebla, la Cancillería y el Consulado de Colombia, así como a las fiscalías locales que participaron en su localización.

Escobar Barrios fue enfático al señalar que su testimonio busca evitar que estos hechos se repitan y queden como un caso aislado de abuso de autoridad y omisión institucional.

