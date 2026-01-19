Podcast
Internacional

Kamchatka, Rusia, enfrenta histórica nevada en 60 años

Kamchatka fue declarada en emergencia tras intensas nevadas históricas que dejaron dos muertos, colapsaron el transporte y sepultaron viviendas

  • 19
  • Enero
    2026

La península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, atraviesa una de las peores emergencias climáticas de su historia reciente, luego de registrar la mayor nevada de los últimos 60 años.

En algunos puntos, la acumulación de nieve supera los dos metros, dejando automóviles prácticamente enterrados y bloqueando el tránsito en calles y carreteras.

La situación obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia en la ciudad de Petropávlovsk de Kamchatka.

Muertes y riesgos constantes

Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas tras el colapso de nieve y hielo desde los tejados. Una de las víctimas fue un hombre de 60 años, hallado durante las labores de limpieza, mientras que otro residente quedó atrapado por el desprendimiento de un alud.

“En Petropávlovsk de Kamchatka se declara el régimen de emergencia a partir de hoy”, informó el gobernador local, Yevgueni Beliáev, en Telegram. 

G_CRjoZWcAAYXbA.jfif

Yevgueni Beliáev advirtió que, pese al cese de las precipitaciones, “se mantiene la compleja situación”, debido a la dificultad para despejar las rutas y el persistente riesgo de derrumbes.

“Tomará días paliar las consecuencias de una serie de potentes ciclones que se sucedieron. La gran cantidad de nieve no permite limpiar de modo rápido todas las rutas de transporte”, señaló Beliáev.

Transporte colapsado

El volumen de nieve ha complicado severamente la movilidad. Para garantizar el servicio público, la Guardia Nacional rusa habilitó camiones utilizados para el traslado de presos, ante la imposibilidad de operar con normalidad el sistema de transporte urbano.

El gobernador apuntó que, aunque “se ha garantizado el tránsito por las principales carreteras”, aún hay “cuellos de botella en determinados tramos”.

G_D0k8XWAAEX4lT.jfif

Beliáev indicó que, “pese al cese de las precipitaciones en la capital regional, se mantiene la compleja situación”.

“Llevará días paliar las consecuencias de una serie de potentes ciclones que se sucedieron. La gran cantidad de nieve no permite limpiar de modo rápido todas las rutas de transporte”, señaló. 

“Los servicios comunales se enfrentan a ellos. Se hace lo posible para que el transporte urbano se restablezca totalmente”, dijo.

Las intensas nevadas no se han limitado a Kamchatka. En semanas recientes, gran parte de Rusia ha registrado temperaturas bajo cero y precipitaciones récord, afectando desde Moscú y San Petersburgo hasta regiones del sur del país.


