Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
congreso_agresores_sexuales_75c85d421c
Nuevo León

Piden priorizar registro de agresores sexuales y familiares

Graciela Buchanan, priorizar en el Congreso del Estado dos iniciativas que buscan crear registros estatales de agresores sexuales y violentadores familiares

  • 03
  • Marzo
    2026

La Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, pidió que se prioricen dos iniciativas que presentó, las cuales crean el registro estatal de agresores sexuales y otro de violentadores familiares.

Esta petición la hizo la secretaria en el Congreso del Estado respaldada por la bancada de Movimiento Ciudadano, pues aseguraron que ya se pudo aprobar el registro de deudores alimentarios y faltarían estos dos más.

“Necesitamos que quien viole particularmente a las mujeres, que es el caso mayor, o a los menores, pues que esté en un registro para que se ordene una terapia, porque es la única forma de salir adelante con una reconstrucción del tejido social, pero con una reconstrucción de la persona y trabajar con las masculinidades positivas. 

“Y en el caso de los delitos de menores, particularmente los delitos sexuales, hay una cifra negra porque no hay una denuncia, porque no hay un reporte, porque los menores no pueden por sí mismos ejercer ese derecho, requieren una representación y pedimos también en esta iniciativa que esté de estos delitos y que este encubrimiento no caduque”, dijo Graciela Buchanan.

Por parte de la bancada, la diputada vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, dijo que una vez sea turnada en cartera, se pedirá que se vea de manera urgente para que salga lo más rápido posible.

“Somos defensores de los derechos de las mujeres, vamos a cabildear con las demás bancadas para que esto suceda.

“Actualmente, integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano presentamos una iniciativa para que este tipo de propuestas nobles no caduquen, porque muchas, como en este caso, son para proteger los derechos de nuestras niñas, niños y mujeres”, agregó la diputada Melisa Peña.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1727_8563e7d77c
Impulsa Mariana Rodríguez liderazgo femenino en Fuerza Civil
contraloria_impulsa_liderazgo_mujeres_2932cf9e0a
Impulsan liderazgo de la mujer en fiscalización pública
sheinbaum_palacio_nacional_8_marzo_b918a53091
Prevé Sheinbaum blindar Palacio Nacional por marcha del 8M
publicidad

Últimas Noticias

Glen_Zambrano_d207dc19d3
Dejan en manos de la ASE auditar a Reforestación Extrema
Whats_App_Image_2026_03_04_at_5_21_22_PM_5b2a5f81d0
Pequeños comercios esperan derrama de más de $60,000 mdp
choque_en_arteaga_a3cfc16c83
Aparatoso choque de tráileres provoca incendio en Arteaga
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×