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Nuevo León

Mantienen acciones para mejorar imagen urbana de Nuevo León

La línea de trabajo se centró en la recopilación de residuos voluminosos, desbroce, barrido manual, limpieza general, hidrolavado y aplicación de pintura

  • 28
  • Abril
    2026

Como parte de las acciones realizadas rumbo al Mundial 2026, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) mantiene acciones para dar seguimiento permanente a la mejora de la imagen urbana en distintos puntos del área metropolitana.

A través del Programa de Reparaciones Urbanas, más de 3,990 kilogramos de residuos se recolectaron durante las siete brigadas integrales y una nocturna, para reforzar las labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana

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Centran labores en limpieza e imagen de puntos vitales de la ciudad

La línea de trabajo se centró en la recopilación de residuos voluminosos, desbroce, barrido manual, limpieza general, hidrolavado y aplicación de pintura en infraestructura urbana para atender una superficie superior a los 23,710 metros cuadrados.

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Entre las intervenciones más relevantes en esta etapa de seguimiento destacan lo realizado en avenida Constitución (desde avenida Bonifacio Salinas hasta Gonzalitos) como parte del seguimiento a los puntos críticos.

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Puntos especiales en el municipio de Monterrey donde se atendieron nuevas necesidades mediante la recolección de escombro frente a la estación Churubusco y la aplicación de pintura en luminarias sobre Morones Prieto.

 

 


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