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Nuevo León

Inaugura Mariana Rodríguez 'Click, Mensaje a tu Alcance' en UANL

Relató sus experiencias de vida personal, profesional, empresarial y de la política, donde busca mejorar la calidad de vida de los menores en la entidad

  • 28
  • Abril
    2026

Ante estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguró este martes la Séptima Edición de "Click, El Mensaje a tu Alcance" en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

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A través de su ponencia “El Poder de la Comunicación”, Rodríguez Cantú exhortó a los estudiantes a mantenerse fieles a su esencia.

“Todas y todos podemos ayudar si así lo decidimos hacer. Por tan chiquito que se vea nuestra acción, cambia la vida de alguien. Cambia la vida cuando vemos un perrito maltratado en la calle y reportamos. Cambia la vida de una niña a un niño cuando reportamos que están trabajando en un crucero, que están vendiendo dulces. Cambia la vida de la naturaleza cuando recogemos basura y nos sumamos a un voluntariado”, expresó.

En esta exposición, relató sus experiencias de vida personal, profesional, empresarial y de la política, donde busca mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes de la entidad.

En este espacio, la titular de Amar a Nuevo León destacó los avances tangibles como la mejora estructural de Capullos, el DIF, la construcción del nuevo Hospital Infantil, espacios para la primera infancia, así como el apoyo a emprendedores y la atención a personas con espectro-autista.

Brindan reconocimiento a Mariana Rodríguez por ponencia en FCC

Al concluir, las autoridades universitarias le entregaron un reconocimiento por su participación en este evento, el cual reúne a representantes de la comunicación para que compartan los retos, experiencias y necesidades que se presentan en el campo laboral.

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Este evento contó con la participación del secretario de Educación, Juan Paura; la presidenta del Consejo Consultivo Externo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, Clara Villarreal; así como del secretario general de la UANL, Mario Garza.

 

 

 


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