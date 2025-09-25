Mauricio Fernández recibe gran tributo por parte de los regios

En un hecho rara vez visto en la historia reciente de Monterrey, el ciudadano común se ha volcado a rendir homenaje a un político llevándole hasta rosas blancas en su despedida. ¿Usted recuerda que lo hayan hecho con otro político en las últimas décadas?

Esto demuestra el enorme peso y legado de Mauricio Fernández Garza, el “alcalde irrepetible”.

Por primera vez en 50 años, la muerte de una figura pública ha enlutado a toda una ciudad, un fenómeno que solo el empresario y político Mauricio Fernández pudo lograr.

Su partida no solo ha conmocionado a San Pedro, sino a miles de personas en todo Nuevo León y más allá de México.

Las muestras de cariño han sido innumerables, evidenciando el profundo impacto que Fernández tuvo en la vida de la gente.

Miles de rosas blancas llenaron su casa, La Milarca, mientras que el "buzón del Tío Mau" se desbordó con mensajes.

Las redes sociales se inundaron de miles de publicaciones y la gente, de manera espontánea, mostró su sincero afecto por el hombre que fue alcalde de San Pedro en cuatro ocasiones.

La noticia de su fallecimiento ha resonado en varias generaciones de empresarios y ha impactado a sus más de 2.5 millones de seguidores en redes, incluyendo a miles de jóvenes que seguían de cerca su cuenta de TikTok.

Aunque su partida ha conmovido a muchos, su legado y su visión permanecerán por siempre, visibles en múltiples aspectos de la vida de Nuevo León.

La última gran despedida a un empresario fue en septiembre de 1973 a Eugenio Garza Sada.

En honor a Mauricio

La comunidad de San Pedro, junto a colaboradores municipales, funcionarios estatales y miembros de la policía, despidió este miércoles al alcalde Mauricio Fernández Garza en una ceremonia de guardia de honor en la Presidencia Municipal.

En los bajos del edificio, se congregaron autoridades del gobierno del estado, diputados, alcaldes metropolitanos, integrantes del cabildo y del gabinete municipal de San Pedro, así como familiares, amigos y ciudadanos para rendir tributo a una de las figuras más queridas y representativas en la historia de la ciudad.

Las guardias de honor se llevaron a cabo ante las cenizas del alcalde, en un ambiente de profundo respeto y gratitud.

El acto incluyó discursos del gobernador Samuel García, del secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, y de Milarca Fernández Zambrano y Sor Stella Maris, hijas del político panista.

Todos recordaron el compromiso de Fernández con la seguridad, la cultura, el arte y el desarrollo de San Pedro.

"Los ciudadanos sampetrinos fueron la razón de ser del ingeniero, su amor, su tiempo, su esfuerzo, inteligencia y visión a largo plazo, para que todos vivieran cada día mejor", expresó Farah, encargado del despacho.

El gobernador del estado describió a Mauricio Fernández como un "neolonés ejemplar".

"Hoy despedimos a Mauricio Fernández, esposo, padre, abuelo, amigo, alcalde. Mauricio fue un neolonés ejemplar. Fue un hombre que se ganó el respeto de muchos por su firmeza y que hoy se ha vuelto parte fundamental de la historia de nuestro estado", expresó García.

La ceremonia concluyó con un solemne pase de lista de la policía y Protección Civil de San Pedro, en el que el nombre de Mauricio fue respondido con un fuerte "¡presente!" por parte de todos los asistentes, repitiéndose tres veces como símbolo de su permanencia en la memoria colectiva.

Al finalizar, la familia recibió la Bandera Nacional y la bandera con el escudo de armas de San Pedro que lo acompañaron durante su última administración.

El municipio agradeció a todos los que acudieron a rendir homenaje a Mauricio Fernández, un hombre que, con su legado, dejó una huella imborrable en la historia de la comunidad.

Su mayor legado: El tío Mau

En el último evento para despedir a Mauricio Fernández fue una misa en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

La ceremonia religiosa, que se celebró a las 17:00 horas, fue oficiada por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien en su homilía reconoció el lado humanista de Fernández.

"Admiramos en él al ser humano, al creyente, al servidor de la comunidad".

Durante la misa, las cenizas del alcalde estuvieron en el altar, llevadas por su hija, Milarca Fernández, quien compartió que el legado de su padre fue el Tío Mau.

"Cuando te preguntaron hace apenas unos días cuál era tu mayor legado, me conmovió mucho lo que contestaste, 'el tío Mau', porque eso habla de alguien que no hizo todos estos proyectos por trofeos o medallas, habla de alguien que fue auténtico, que vivió su vida, que quiso dedicarla a servir a los demás, que le dedicó su vida a su muy amado San Pedro", expresó Milarca conmovida hasta las lágrimas por recordar a su padre.

Por su parte, Stefan Fernández agregó que su padre fue un ser extraordinario.

"Papá, fuiste único, fuera de serie, te extrañaremos todos y espero llegar aunque sea a la mitad de saber y entregado como tú lo fuiste".

A la misa también asistieron figuras políticas como Xóchitl Gálvez, excandidata a la Presidencia de la República; Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior; Agustín Basave Benítez, exdiputado federal; y Juan Ignacio Barragán, exdirector de AyD, entre otros.

La parroquia estuvo a su máxima capacidad.

Para los asistentes que ya no encontraron lugar dentro, pero pudieran participar de este último homenaje a Fernández, se instalaron pantallas afuera del recinto que transmitieron la misa en vivo.

El fallecimiento de Mauricio Fernández deja un gran legado para el municipio y para Nuevo León, donde fue una figura muy querida y respetada.

