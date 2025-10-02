Asegura Máynez que MC es la alternativa de Morena

El presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que su partido es la alternativa a los gobiernos de Morena.

Luego de realizar un análisis y balance de evaluación de los siete años que lleva Morena al frente del Poder Ejecutivo Nacional, el emecista dijo que para construir un México distinto, actualmente Movimiento Ciudadano es la alternativa de los ciudadanos.

“México no tiene que elegir entre el presente de insatisfacción y un regreso al pasado. México tiene un futuro, y esa alternativa la vamos a construir todas y todos para las próximas generaciones.

“No podemos guardar silencio frente al eje que más lastima hoy a las mexicanas y a los mexicanos: la falta de justicia, la violencia y el control territorial del crimen organizado. A siete años de Morena, México todavía puede aspirar a más”, dijo Álvarez Máynez.

Dentro del balance que el partido presentó, destacaron que en los últimos siete años el país ha experimentado el menor crecimiento económico en un siglo, que se debilitó el Poder Judicial y que los niveles de violencia e impunidad han aumentado.

“Reconocemos avances, señalamos retrocesos, ofrecemos alternativas. Esto es lo que representa hoy Movimiento Ciudadano: una alternativa para construir un México nuevo y un futuro mejor”, se agregó.

En la presentación, Álvarez Máynez estuvo acompañado de la senadora Amalia García y Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo “Pensando en México”, quienes también señalaron el estancamiento económico.

Así mismo, el partido presentó propuestas como el implementar un Plan de Planificación en Seguridad y Justicia para que se supere el puntivismo, las prohibiciones y la militarización.

En economía dijeron que se debe impulsar la inversión pública, establecer una jornada laboral de 40 horas, garantizar el acceso universal a la vivienda digna y avanzar en la transición energética, entre otras.

