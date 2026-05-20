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Coahuila

Exigen medidas urgentes ante desaparición de menores en México

Claudia Aldrete presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGR y a la SSPC a implementar acciones que prevengan y combatan la desaparición de menores

  • 20
  • Mayo
    2026

La diputada local por Acción Nacional, Claudia Aldrete, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a implementar acciones coordinadas e inmediatas que prevengan y combatan la desaparición de menores en territorio nacional.

La legisladora señaló la alarmante estadística del año pasado provista por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el colectivo Hasta Encontrarles, la cual expone que en el país desaparecieron un promedio de 29 menores al día durante el año 2025, acumulando un total de 10 mil 700 reportes de desapariciones en el sector de la niñez y adolescencia.

Durante su exposición, Aldrete detalló que las zonas con mayor concentración de casos a nivel nacional se ubican principalmente en: Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas

La funcionaria contrastó la situación federal con el panorama local, argumentando que gracias a las labores de seguridad implementadas en Coahuila bajo la gestión del gobernador Manolo Jiménez, la entidad se mantiene al margen de dicho nivel de riesgo.

La diputada enfatizó que el éxito en el combate a esta problemática requiere de esfuerzos coordinados entre las autoridades de procuración de justicia federales y locales, en conjunto con dependencias clave como los sistemas DIF estatales y municipales, procuradurías de la familia y autoridades educativas.


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