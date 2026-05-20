Se reúne bancada de Morena de NL con dirigencia nacional 

La bancada de Morena en el Congreso local y la dirigente de ese partido en Nuevo León, se reunieron este miércoles en la Ciudad de México con la líder nacional de ese partido, Ariadna Montiel Reyes.

En este encuentro, se acordó la “línea” que seguirán los legisladores en temas torales que se discuten en el Congreso del estado, dijeron asistentes.

En el encuentro también estuvieron la secretaria de elecciones, Minerva Citlalli Hernández, y el delegado de Morena en Nuevo León, el senador Alejandro Murat.

Montiel publicó una foto en redes sociales donde aparece la totalidad de la bancada, incluyendo al diputado con licencia Jesús Elizondo, quien dejó su curul para ser considerado en la encuesta de ese partido para elegir al candidato a gobernador.

En medio de Montiel y Hernández también aparece el suplente de Elizondo, Otoniel Montemayor.

“Sostuvimos una reunión de trabajo con diputadas y diputados locales de Nuevo León.

“Dialogamos sobre la organización, los principios de nuestro movimiento y el compromiso de seguir fortaleciendo la transformación”, publicó Montiel.

Hasta el momento, no se ha detallado la totalidad de los acuerdos que se habrían tomado en la reunión.

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