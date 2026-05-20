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Real Madrid fortalece su presencia en Monterrey

En la ceremonia de apertura estuvo presente el exjugador del Real Madrid, el español Emilio Butragueño, quien conquistó 16 cetros con los merengues

  • 20
  • Mayo
    2026

Tal parece que el Real Madrid comienza a “echar raíces” en Monterrey.

El pasado lunes 14 de mayo de 1990 por la noche, los merengues enfrentaron en la Sultana del Norte a los Rayados en juego amistoso que fue ganado 2-0 por La Pandilla en el Estadio Tecnológico, con goles del argentino Germán Ricardo Martellotto y el mexicano Juan Antonio “El Zurdo” Flores Barrera.

En aquella ocasión, el Madrid colocó en la alineación a sus grandes figuras, entre ellos el astro mexicano Hugo Sánchez, quien fue anulado por la defensa albiazul.

Inauguran nuevo espacio madridista en San Pedro

Y el pasado martes, el club más Campeón de la Champions League, con un total de 15 cetros de la Liga de Campeones de Europa, logró un “triunfo” al inaugurar Uno By Real Madrid, un nuevo punto de encuentro para todos los aficionados madridistas en territorio nuevoleonés.

Este sitio, que se encuentra en un centro comercial de San Pedro, combina comercio, gastronomía y estilo de vida.

Emilio Butragueño encabezó la inauguración

En la ceremonia de apertura estuvo presente el exjugador del Real Madrid, el español Emilio Butragueño, quien conquistó 16 cetros con los merengues: 13 nacionales y tres internacionales.

“Es un gran honor estar aquí (en Nuevo León); lo primero que quiero transmitir es la emoción por tener la oportunidad de volver a visitar este bello país. Regresar a México me hace sentir un profundo agradecimiento por haber estado aquí con mi familia durante los tres años que viví en Celaya, una etapa maravillosa que nunca olvidaré; por eso México siempre estará en mi corazón”, dijo el famoso Emilio “El Buitre” Butragueño Santos, de 62 años de edad y nacido el 22 de julio de 1963 en Madrid, España.

Cada espacio de este nuevo sitio merengue está diseñado para vivir la pasión, la historia y la grandeza del club más laureado del mundo, en un entorno moderno, vibrante y auténtico.

Pantallas con los mejores momentos del equipo, memorabilia exclusiva, ambientación de estadio y una atención cuidada al detalle convierten cada visita en una experiencia memorable.


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