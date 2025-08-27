Cerrar X
Nuevo León

Miguel Flores: Construimos la movilidad que NL siempre necesitó

Con la ruta Félix U. Gómez–La Estanzuela, NL suma más de 30 líneas de Transmetro y avanza en su plan de movilidad rumbo al Mundial 2026

  • 27
  • Agosto
    2025

Con la puesta en marcha de la ruta Félix U. Gómez–La Estanzuela, el Gobierno de Nuevo León dio un paso más en la renovación del transporte público, destacó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario subrayó que cuando inició la actual administración apenas operaba una fracción del sistema Transmetro, mientras que hoy ya son más de 30 rutas en funcionamiento. La más reciente cuenta con 10 unidades equipadas con WiFi, aire acondicionado, accesibilidad para sillas de ruedas y videovigilancia.

Flores Serna precisó que los esfuerzos no se detienen, pues antes de concluir el año se espera incorporar 4,000 camiones con internet gratuito, clima y cámaras enlazadas al C5. Además, el nuevo Sintram permitirá sincronizar 1,500 semáforos para agilizar la circulación en la zona metropolitana.

El secretario recordó que la movilidad será uno de los retos clave rumbo al Mundial 2026, evento que pondrá a Nuevo León en la mirada internacional. Por ello, más de 3,000 trabajadores laboran actualmente en la construcción del monorriel más extenso de América.

“Estamos construyendo la movilidad que Nuevo León siempre mereció. Sabemos que las obras generan molestias, pero el beneficio a futuro será mucho mayor”, afirmó Flores Serna.


