Nuevo León

IMSS activa jornada contra sarampión este fin de semana en NL

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intensificará las acciones de vacunación este sábado 21 y domingo 22 de febrero

  • 20
  • Febrero
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevará a cabo una jornada intensiva de vacunación contra el sarampión este sábado 21 y domingo 22 de febrero en el estado de Nuevo León, mediante la instalación de módulos en ubicaciones estratégicas y la implementación de la modalidad drive thru, con la finalidad de ampliar la cobertura entre la población abierta.

Esta estrategia forma parte de un reforzamiento nacional impulsado por el Instituto, por lo que la delegación del IMSS en Nuevo León habilitará de manera extraordinaria nuevas opciones para la aplicación del biológico durante el fin de semana.

Puntos habilitados para vacunación en Monterrey

Los módulos que estarán disponibles para la aplicación de la vacuna son los siguientes:

Subdelegación No. 4
Av. Ignacio Morones Prieto 546, Col. Independencia, Monterrey
Modalidad: Drive thru
Horario: 8:00 a 20:00 horas

Unidad de Medicina Física y Rehabilitación (UMFyR) No. 1
Av. Constitución, en el complejo Félix U. Gómez (entre el HGZ 2 y la UMAE 23), Col. Centro, Monterrey
Modalidad: Drive thru
Horario: 8:00 a 20:00 horas

Centro de Seguridad Social No. 1
Av. Constitución y Porfirio Díaz (al lado del Teatro IMSS), Monterrey
Modalidad: Peatonal
Horario: 8:00 a 20:00 horas

Guardería 2
Av. Ruiz Cortines y calle Cerezo, Col. Moderna, Monterrey
Modalidad: Peatonal
Horario: 8:00 a 20:00 horas

Módulos permanentes en unidades médicas

De igual forma, las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), los Hospitales Generales de Zona (HGZ), Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) y las Unidades de Medicina Familiar (UMF) mantendrán módulos tradicionales de vacunación de manera permanente en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Población prioritaria para recibir la vacuna

La aplicación del biológico estará dirigida principalmente a:

• Niñas y niños de 6 meses a 12 años para iniciar o completar su esquema de vacunación;
• Personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema de vacunación o que únicamente tengan una dosis.

El Instituto Mexicano del Seguro Social implementa este tipo de acciones con el propósito de fortalecer la prevención en salud de la población y ampliar la protección contra enfermedades como el sarampión.


