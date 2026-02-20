Certifica Nuevo León a conductores de rutas urbanas

Con el objetivo de elevar el estándar de servicio y garantizar traslados más seguros para la ciudadanía, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó la entrega de 97 certificados a operadores que concluyeron exitosamente el curso “Conducción Segura, Profesional y Orientada al Usuario en Sistemas de Transporte Público”. La ceremonia, celebrada en el auditorio del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET), marcó un hito en la estrategia estatal de movilidad, transformando el rol del trabajador del volante de un oficio tradicional a una labor profesionalizada de alto impacto social. Un pilar para la movilidad y el Mundial 2026 El evento contó con la presencia de figuras clave del gabinete estatal, incluyendo a Federico Rojas, secretario del Trabajo, quien hizo un énfasis especial en la creciente participación femenina dentro del gremio. “Ustedes son nuestras embajadoras; las mujeres que se profesionalizan hoy son los pilares del futuro. Ya están capacitadas para mover a lo s niños, hombres y mujeres que acuden a sus centros de trabajo o a sus casas”, expresó Rojas Veloquio.

Por su parte, el diputado local José Garza subrayó que esta capacitación no solo mejora la vida cotidiana de los neoloneses, sino que prepara al estado para los retos internacionales venideros, señalando que los conductores serán una pieza clave durante la celebración del Mundial de Fútbol.

De "choferes" a conductores profesionales

José Francisco Macías Ramírez, Director de Gestión de Transporte de N.L., destacó la magnitud del esfuerzo diario que realiza este sector, el cual es responsable de brindar más de 16 millones de viajes a la comunidad. "Ahora no solo somos choferes, somos conductores profesionales. Somos parte de la transformación", afirmó.

Compromiso con la trayectoria laboral

Finalmente, David Rodríguez Calderón, titular del ICET, refrendó el compromiso de la institución para seguir ofreciendo herramientas que conviertan el conocimiento en oportunidades reales de empleo.

Según el directivo, la meta es que la capacitación continua permita a los trabajadores de Nuevo León construir una trayectoria laboral sólida que trascienda el presente.

