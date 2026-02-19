Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
vacunacion_2026_195f62c0ca
Tamaulipas

Reynosa se mantiene sin casos confirmados de sarampión

Asimismo, se informó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha facilitado sus instalaciones para reforzar estas acciones

  • 19
  • Febrero
    2026

La ciudad de Reynosa se mantiene sin casos confirmados de sarampión, gracias a la atención oportuna y a la implementación de jornadas médicas intensivas, informó el Distrito de Bienestar para la Salud Número 4, que actualmente trabaja de manera coordinada con diversas instituciones de salud.

La jefa del distrito, Iliana Villarreal Cantú, explicó que recientemente se registró un caso sospechoso; sin embargo, fue descartado tras los estudios correspondientes, por lo que hasta el momento la ciudad continúa sin contagios confirmados.

“En Reynosa ahorita estamos con cero casos de sarampión, sí tuvimos un caso sospechoso hace unas semanas, pero se descartó y los estudios salieron negativos; hasta la fecha seguimos trabajando con el equipo de epidemiología, capacitando a todo el personal médico de las instituciones privadas y estamos trabajando de manera preventiva”, señaló.

Avanza vacunación con apoyo institucional

De forma paralela, destacó que la respuesta de la población ha sido positiva, ya que un número importante de personas ha acudido a los módulos de vacunación habilitados en la ciudad, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en la cobertura.

Asimismo, se informó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha facilitado sus instalaciones para reforzar estas acciones, por lo que este viernes el gimnasio universitario ubicado sobre el bulevar del Maestro será sede de una nueva jornada de vacunación.

“Aproximadamente llevamos unas 5 mil 500 dosis entre varias vacunas; de puro SR y SRP llevamos 4 mil, el resto corresponde a esquemas como neumococo, influenza y TDPA, entre otras, principalmente para niñas y niños de cuatro años; pero ahorita, de puro SR y SRP llevamos 4 mil dosis hasta el día de hoy”, detalló la funcionaria.

Llamado a adultos para aplicarse refuerzo

Finalmente, la responsable de la campaña aclaró que la vacunación se aplica desde los seis meses de edad y hasta los 49 años, e hizo un llamado a la población adulta que no recuerde si cuenta con la vacuna contra el sarampión, para que acuda a recibirla.

“Si no la tiene se la podemos aplicar, se les hace un pequeño interrogatorio de cuándo se vacunó y se les puede aplicar un refuerzo preventivo; sí se puede aplicar un refuerzo como preventivo y no pasa nada, en este tipo de situaciones está indicado según la norma”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_4_ad7e3e71f6
IMSS activa jornada contra sarampión este fin de semana en NL
Felix_arratia_junto_coreanos_7b513bd2f4
Inversión de empresa surcoreana impulsa empleo en Juárez
IMG_2400_580d466807
Rector de la UAT, Dámaso Anaya, realiza gira en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos
trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×