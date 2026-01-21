Podcast
Sandra_Pamanes_5c98556318
Nuevo León

Pide Sandra Pámanes investigación de Next Energy en Nuevo León

Next Energy se comprometió con el municipio de Monterrey en construir una planta de suministro de energía hace más de siete años y hasta el momento no existe

  • 21
  • Enero
    2026

Luego de que por presunto fraude se detuviera al dueño de la empresa Next Energy, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, pidió que se investigue la empresa y se cancele el contrato que el municipio de Monterrey tiene con dicha compañía.

Luego de que se diera a conocer que el empresario Eugenio Maiz Domene, dueño de Next Energy, fue puesto en prisión preventiva por la acusación de fraude por un contrato público de 2019 con el ayuntamiento de Aguascalientes, la legisladora pidió que se investigue su actividad en Nuevo León.

“Queremos saber las conexiones y los tipos de contrato que tiene esa empresa y ese empresario en el estado para verificar su cumplimiento de servicio y legalidad".

“El tiempo nos dio la razón, cuando en su momento denunciamos la existencia de este tipo de acuerdo por parte de Adrián de la Garza".

“Por ello, la exigencia es que se rescinda el contrato que aún existe en Monterrey con Next Energy, la empresa señalada y cuestionada, motivo por el cual este empresario, dueño de esta empresa, ya se encuentra a disposición de la autoridad federal”, indicó la legisladora. 

El contrato al que hizo referencia Pámanes es sobre que Next Energy, cuya empresa se comprometió con el municipio de Monterrey en construir una planta de suministro de energía hace más de siete años y hasta el momento no se ha hecho.

“Sabemos que las condiciones que se dieron en su momento en Monterrey son las mismas por las que ahora está preso por las denuncias en otros municipios, incumplimiento de contrato y acciones fraudulentas. 

“Es así como quiero establecer claramente esta exigencia al alcalde de Monterrey para que se rescinda de manera inmediata este contrato que todavía subsiste”, dijo la diputada Sandra Pámanes.

El caso de Aguascalientes, dijo Pámanes, fue lo mismo que sucedió en la administración regia y por lo cual ahora Maiz Domene está detenido.

“Este es un asunto que repercute a Monterrey en particular de manera contundente porque se trata de una empresa y de las consecuencias que tiene el realizar este tipo de contratos que van en detrimento de las finanzas de los municipios.

“Aquí hay un gran desfalco a las finanzas de Monterrey y, como tal, hay una responsabilidad directa porque el origen de este problema se genera en la anterior administración de Adrián de la Garza y subsiste y se mantiene en la actual”, señaló.


Comentarios

