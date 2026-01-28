Podcast
Nuevo León

Destacan actuar municipal; piden sancionar a constructora

El diputado Javier Caballero destacó que Santiago fue quien investigó y clausuró el tiradero clandestino ubicado en el arroyo El Barro

  • 28
  • Enero
    2026

Ante la clausura del tiradero de escombros clandestino en un arroyo del municipio de Santiago, diputados destacaron la rapidez con la que el municipio actuó y pidieron que se sancione a la empresa responsable del ecocidio.

El diputado del PRI y representante del municipio, Javier Caballero, indicó que fue el municipio quien hizo las correspondientes investigaciones y procedió a clausurar este tiradero de inmediato para evitar más afectaciones a la flora y fauna del arroyo El Barro.

“Se trata de un subcontrato que hizo la desarrolladora y que en ese subcontrato, pues, hubo una persona de la región que, digamos, se le hizo fácil hacer esta disposición o este escombro, ponerlo en los cauces, el cual también se nos informa que ya fue retirado y que sí efectivamente habrá denuncias y habrá multas al respecto para que no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones.

“Creo que es importante sí tener una supervisión permanente, pero bueno, también lo que nos demuestra ver el municipio de Santiago es una rápida capacidad de reacción y, sobre todo, que no queden impunes aquellas personas que están atentando contra la ecología de nuestro estado”, dijo el diputado Javier Caballero.

En el mismo sentido, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Pámanes, coincidió en que debe haber sanciones económicas para aquellos que resulten responsables de estos actos en contra del medio ambiente.

“Se debe sancionar absolutamente; la sanción es económica, obviamente, para evitar que este tipo de acciones se sigan repitiendo.

“Pero también se debe realizar este ejercicio de diálogo y acercamiento con la consultora para que, sin dejar de realizar, obviamente, sus actividades, de todas formas no haya una afectación al medio ambiente”, agregó Sandra Pámanes.


