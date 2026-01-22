Habrá cierre vial en Barrio Antiguo por mejoras en semáforos

La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey anunció que este viernes 23 de enero que se aplicarán restricciones viales en Diego de Montemayor en su cruce con Matamoros de las 10:00 a las 14:00 horas, debido a trabajos de infraestructura vinculados al programa "Barrio Bonito".

La interrupción vehicular tiene como objetivo realizar labores de canalización para la modernización del sistema de semáforos en el estratégico cruce de Padre Mier y Diego de Montemayor, en el Barrio Antiguo.

Debido a que Diego de Montemayor es una de las principales arterias de desahogo en el sector, las autoridades municipales exhortan a los automovilistas a evitar la zona durante el horario mencionado para prevenir congestionamientos.

Además, utilizar vías alternas como las calles Doctor Coss o Juan Ignacio Ramón, dependiendo del destino y anticipar sus salidas si su ruta habitual contempla el ingreso al primer cuadro de la ciudad por el Barrio Antiguo.

De acuerdo con las autoridades, el programa "Barrio Bonito" busca mejorar la imagen urbana y la funcionalidad de esta zona histórica.

DETALLES DEL CIERRE VIAL:

• Punto de restricción: Diego de Montemayor en su cruce con la calle Matamoros.

• Horario: De las 10:00 a las 14:00 horas.

• Duración estimada: 4 horas.

