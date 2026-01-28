Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_thor_urbana_inversion_2b55069620
Nuevo León

Invierte $3,400 mdp empresa Inmobiliaria en Nuevo León

La inversión de Thor Urbana será destinado al desarrollo y operación de dos parques industriales en el municipio de Apodaca, considerados estratégicos

  • 28
  • Enero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció un proyecto de Thor Urbana que en conjunto supera los $3,400 millones de pesos con la ampliación de sus operaciones en la región.

El capital será destinado al desarrollo y operación de dos parques industriales en el municipio de Apodaca, considerados estratégicos para el crecimiento manufacturero y logístico de la entidad.

Durante el arranque de operaciones de Thor Urbana Park–Apodaca I, el mandatario estatal destacó que el monto anunciado forma parte de una tendencia sostenida de atracción de inversiones en el estado.

nl-thor-urbana-inversion.jpg

García también señaló que la magnitud de esta inversión refleja la confianza de los desarrolladores en el entorno económico de Nuevo León y en la capacidad del estado para mantenerse competitivo a nivel internacional.

“Estamos hablando de otros $300 millones de dólares que se van a invertir en Nuevo León, en específico en Apodaca. Eso se suma a los $116 billones (mil millones) de dólares que llevamos acumulados en un poquito más de cuatro años".

“Que estén llegando las mejores empresas del mundo habla de que hoy Nuevo León es reconocido mundialmente”, indicó García.

nl-thor-urbana-inversion.jpg

La inversión anunciada contempla dos desarrollos industriales que, de manera conjunta, incorporarán cerca de 200,000 metros cuadrados de infraestructura al mercado.

Estas áreas estarán enfocadas principalmente en operaciones manufactureras y logísticas, y se estima que permitirán la generación de aproximadamente 4,500 empleos directos e indirectos, como parte del impacto económico del proyecto.

Thor Urbana Park–Apodaca I ya cuenta con tres naves industriales en operación y con las condiciones necesarias para el inicio inmediato de actividades por parte de los arrendatarios.

nl-thor-urbana-inversion.jpg

En tanto, el segundo proyecto, Thor Urbana Park–Apodaca II, representa una parte relevante del monto de inversión y está programado para iniciar obras a principios del segundo trimestre de 2026, con la edificación de siete naves industriales de distintas dimensiones.

El fundador y codirector ejecutivo de Thor Urbana, Jimmy Arakanji, afirmó que el capital invertido responde a la creciente demanda de espacios industriales eficientes y bien conectados.

nl-thor-urbana-inversion.jpg

“Estamos aquí para construir juntos, desarrollar soluciones a la medida, acompañar su crecimiento y convertir a Nuevo León en un nodo aún más fuerte dentro de las cadenas globales de producción y suministro de valor agregado”, señaló Arakanji.

Finalmente, se informó que la empresa también destinará parte de la inversión a esquemas de sustentabilidad, mediante un programa con Energía Real para impulsar el uso de energía solar en los parques industriales de Apodaca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_29_3db18bdc14
Promueve Igualdad desarrollo personal entre jóvenes de Nuevo León
Whats_App_Image_2026_01_29_at_12_37_09_PM_4da844616e
Nuevo León busca ser la mejor sede del Mundial 2026
samuel_garcia_gira_trabajo_5d65fa362f
Arranca Samuel García gira de trabajo por Nueva York
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_29_at_7_13_24_PM_8e5c11eadb
Llega 'Fridamanía' a Houston; abren exposición histórica
escena_diego_luna_9b395e305d
Cuarón me enseño a hablar cine con Y tu mamá también: Diego Luna
grupo_salinas_0368841cda
Grupo Salinas paga al SAT y pone fin a litigios
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
uriel_antuna_pumas_8aa44387aa
Uriel Antuna deja Tigres y llega a Pumas en compra definitiva
publicidad
×