Invierte $3,400 mdp empresa Inmobiliaria en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció un proyecto de Thor Urbana que en conjunto supera los $3,400 millones de pesos con la ampliación de sus operaciones en la región.

El capital será destinado al desarrollo y operación de dos parques industriales en el municipio de Apodaca, considerados estratégicos para el crecimiento manufacturero y logístico de la entidad.

Durante el arranque de operaciones de Thor Urbana Park–Apodaca I, el mandatario estatal destacó que el monto anunciado forma parte de una tendencia sostenida de atracción de inversiones en el estado.

García también señaló que la magnitud de esta inversión refleja la confianza de los desarrolladores en el entorno económico de Nuevo León y en la capacidad del estado para mantenerse competitivo a nivel internacional.

“Estamos hablando de otros $300 millones de dólares que se van a invertir en Nuevo León, en específico en Apodaca. Eso se suma a los $116 billones (mil millones) de dólares que llevamos acumulados en un poquito más de cuatro años".

“Que estén llegando las mejores empresas del mundo habla de que hoy Nuevo León es reconocido mundialmente”, indicó García.

La inversión anunciada contempla dos desarrollos industriales que, de manera conjunta, incorporarán cerca de 200,000 metros cuadrados de infraestructura al mercado.

Estas áreas estarán enfocadas principalmente en operaciones manufactureras y logísticas, y se estima que permitirán la generación de aproximadamente 4,500 empleos directos e indirectos, como parte del impacto económico del proyecto.

Thor Urbana Park–Apodaca I ya cuenta con tres naves industriales en operación y con las condiciones necesarias para el inicio inmediato de actividades por parte de los arrendatarios.

En tanto, el segundo proyecto, Thor Urbana Park–Apodaca II, representa una parte relevante del monto de inversión y está programado para iniciar obras a principios del segundo trimestre de 2026, con la edificación de siete naves industriales de distintas dimensiones.

El fundador y codirector ejecutivo de Thor Urbana, Jimmy Arakanji, afirmó que el capital invertido responde a la creciente demanda de espacios industriales eficientes y bien conectados.

“Estamos aquí para construir juntos, desarrollar soluciones a la medida, acompañar su crecimiento y convertir a Nuevo León en un nodo aún más fuerte dentro de las cadenas globales de producción y suministro de valor agregado”, señaló Arakanji.

Finalmente, se informó que la empresa también destinará parte de la inversión a esquemas de sustentabilidad, mediante un programa con Energía Real para impulsar el uso de energía solar en los parques industriales de Apodaca.

