Nuevo León

Lleva Manuel Guerra el 'Mercado de la Gente' al ejido Rinconada

Los asistentes tuvieron acceso a una variedad de insumos diseñados para aliviar el gasto familiar, destacando frutas, verduras, tortillas y comida para mascota

  • 12
  • Marzo
    2026

Con el compromiso de abatir el rezago alimentario y fortalecer la economía de los sectores más vulnerables, el Gobierno de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra, llevó a cabo la décima sexta edición del programa “Macro Mercado de la Gente” en la comunidad rural de Ejido Rinconada.

A través del Sistema DIF Municipal, presidido por Ana Paula Ríos, se entregaron apoyos directos a más de 200 familias, quienes recibieron productos esenciales de la canasta básica de manera gratuita.

Apoyo integral a los ciudadanos

Durante esta jornada, los asistentes tuvieron acceso a una variedad de insumos diseñados para aliviar el gasto familiar, destacando frutas y verduras de temporada, tortillas recién hechas, artículos de limpieza y alimento para mascotas.

Un gobierno cercano

La presidenta honoraria del DIF, subrayó que la prioridad de esta administración es mantener un contacto directo con la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso.

“En el Gobierno de García trabajamos todos los días para estar cerca de nuestra gente, escuchando sus necesidades y generando programas que realmente ayuden a las familias a salir adelante”, afirmó Ríos Garza durante el evento.

Consolidación del programa social

Con 16 ediciones realizadas, el "Macro Mercado de la Gente" se ha posicionado como uno de los pilares de la política social de Manuel Guerra Cavazos.

El programa no solo busca entregar insumos, sino promover una comunidad más solidaria y reducir la carga económica que enfrentan los hogares debido a la inflación y el costo de vida.

La administración municipal reafirmó que estas jornadas continuarán recorriendo diversas colonias y ejidos del municipio para asegurar que el bienestar llegue a todos los rincones de García.


