Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Adrian_de_la_Garza_a5e1b1aae8
Nuevo León

Entrega Adrián de la Garza apoyos a 500 mujeres regias

El alcalde Adrián de la Garza Santos, acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides, realizó la entrega en los bajos del Palacio Municipal

  • 12
  • Marzo
    2026

En el marco de las conmemoraciones por el Mes de la Mujer, el municipio de Monterrey encabezó una entrega masiva de la Tarjeta Regia Plus, sumando a 500 nuevas beneficiarias a este programa insignia que busca el empoderamiento económico y la estabilidad de las familias regiomontanas.

El alcalde Adrián de la Garza Santos, acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides, realizó la entrega en los bajos del Palacio Municipal. El edil destacó que este programa no es solo un anuncio asistencialista, sino una estrategia planificada para fortalecer el tejido social desde su núcleo.

“La verdad es que lo hacemos de corazón y lo hemos planeado para que realmente sea un apoyo y no nada más un anuncio, sino un apoyo que sirva para el fortalecimiento de nuestras familias", reconoció el munícipe durante su mensaje.

“Si Monterrey es una ciudad importante y grande, es gracias a sus familias y las familias no podrían ser familias buenas, familias productivas, familias donde hay gente trabajadora, donde haya gente buena, si no es por las mujeres de Monterrey”.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 9.25.37 PM.jpeg

De acuerdo con las autoridades municipales, la Tarjeta Regia Plus está dirigida a mujeres de entre 18 y 62 años en situación de vulnerabilidad, otorgándoles un apoyo económico de dos mil pesos bimestrales. 

Sin embargo, aseguraron, el esquema trasciende lo monetario, ofreciendo acceso a microcréditos, becas, capacitación para el autoempleo, así como asistencia legal y psicológica.

A la par de la entrega, se instaló la “Feria Integral de la Mujer”, coordinada por el Instituto de las Mujeres Regias. 

En el lugar se desplegaron más de 30 módulos de atención que ofrecieron servicios gratuitos de atención odontológica, oftalmológica y podología.

También vinculación con el INEA para concluir estudios básicos y oferta técnica a través del CECATI.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 9.26.43 PM.jpeg

Además, hubo presencia del Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos y programas como Patrimonio Seguro.

Respaldo institucional

Por su parte, Gaby Oyervides, presidenta del DIF, agradeció la confianza de las ciudadanas en una administración que, aseguró, "sí escucha y resuelve". 

Al evento asistieron figuras clave del gabinete municipal, como Fernando Margáin Jefe de Gabinete, Ivonne Álvarez, Directora del DIF y Wendy Cordero, Instituto de las Mujeres Regias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_CONTEXTO_cddfc73995
Procesan a hombre por abuso en Hospital Infantil de Cd. Victoria
Whats_App_Image_2026_03_13_at_12_20_02_AM_037d825cc8
Impulsan y preparan a emprendedoras de NL rumbo al Mundial
Maquila_dca8711e72
Prevén empresarios desaceleración en industria de Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_cuba_trump_4d94dd8458
Sheinbaum celebra diálogo Cuba-EUA y confirma ayuda humanitaria
parques_industriales_3_1280x720_2f57f63597
Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%
EH_UNA_FOTO_12_00d93fb867
EUA levanta sanciones al petróleo ruso por guerra con Irán
publicidad

Más Vistas

seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
publicidad
×