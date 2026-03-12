Entrega Adrián de la Garza apoyos a 500 mujeres regias

En el marco de las conmemoraciones por el Mes de la Mujer, el municipio de Monterrey encabezó una entrega masiva de la Tarjeta Regia Plus, sumando a 500 nuevas beneficiarias a este programa insignia que busca el empoderamiento económico y la estabilidad de las familias regiomontanas.

El alcalde Adrián de la Garza Santos, acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides, realizó la entrega en los bajos del Palacio Municipal. El edil destacó que este programa no es solo un anuncio asistencialista, sino una estrategia planificada para fortalecer el tejido social desde su núcleo.

“La verdad es que lo hacemos de corazón y lo hemos planeado para que realmente sea un apoyo y no nada más un anuncio, sino un apoyo que sirva para el fortalecimiento de nuestras familias", reconoció el munícipe durante su mensaje. “Si Monterrey es una ciudad importante y grande, es gracias a sus familias y las familias no podrían ser familias buenas, familias productivas, familias donde hay gente trabajadora, donde haya gente buena, si no es por las mujeres de Monterrey”.

De acuerdo con las autoridades municipales, la Tarjeta Regia Plus está dirigida a mujeres de entre 18 y 62 años en situación de vulnerabilidad, otorgándoles un apoyo económico de dos mil pesos bimestrales.

Sin embargo, aseguraron, el esquema trasciende lo monetario, ofreciendo acceso a microcréditos, becas, capacitación para el autoempleo, así como asistencia legal y psicológica.

A la par de la entrega, se instaló la “Feria Integral de la Mujer”, coordinada por el Instituto de las Mujeres Regias.

En el lugar se desplegaron más de 30 módulos de atención que ofrecieron servicios gratuitos de atención odontológica, oftalmológica y podología.

También vinculación con el INEA para concluir estudios básicos y oferta técnica a través del CECATI.

Además, hubo presencia del Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos y programas como Patrimonio Seguro.

Respaldo institucional

Por su parte, Gaby Oyervides, presidenta del DIF, agradeció la confianza de las ciudadanas en una administración que, aseguró, "sí escucha y resuelve".

Al evento asistieron figuras clave del gabinete municipal, como Fernando Margáin Jefe de Gabinete, Ivonne Álvarez, Directora del DIF y Wendy Cordero, Instituto de las Mujeres Regias.

Comentarios