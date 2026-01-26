Monterrey: una ciudad en la que conducir es cada vez más difícil

¿Ha escuchado usted el comentario de que manejar, una actividad que incluso para algunos era un placer, ahora se ha convertido en algo de “alto riesgo”, pues los automovilistas cada vez son más “agresivos”? ¿O ha experimentado temor a conducir precisamente por este motivo?

Expertos en seguridad vial afirman que no se trata de una simple percepción, sino de una realidad, pues la urbe regia se ha tornado un sitio inhóspito para conducir debido a que cada vez hay menos empatía y respeto entre conductores.

El pasado jueves y viernes, se registraron en la Carretera Nacional dos accidentes en los que una persona murió y cuatro resultaron gravemente heridas debido a que en ambos casos se invadió el carril.

Esta nueva realidad se evidencia en el incremento de accidentes y las conductas que los originan.

En los últimos 15 años, Nuevo León ha mantenido el deshonroso primer lugar nacional en accidentes viales y, del 2020 a la fecha, los percances se han incrementado casi 10% en la zona metropolitana.

Además, más del 40% de los percances son por falta de precaución y el 20%, por invadir carril, entre otros motivos.

Conductores consultados por El Horizonte relataron que es común ir conduciendo y que otro auto se meta agresivamente sin utilizar las direccionales o, por el contrario, impida el paso deliberadamente.

Los expertos sostuvieron que factores como la saturación vial, las vialidades que están mal hechas y sin señalizar, la sobrepoblación y el acelerado ritmo de vida derivan en conductores cada vez más agresivos.

Ervey Cuéllar, presidente del Movimiento Vial Ciudadano, afirmó que la agresividad vial ha ido creciendo conforme se acentúan problemáticas que “desesperan” a los conductores.

“La desesperación te trae como consecuencia que sean más intensos, que sean más agresivos, que vengas más efusivo en la manejada, en la velocidad, porque el pedal ya no lo regulan los velocímetros; tú lo regulas con tu pie y va acompañado de la prisa".

“Si traes mucha prisa, pues ya tu cerebro no jala con prudencia ni con raciocinio, sino que tú vas pensando en que ya se te hizo tarde y entonces del pedal, pues le sigue dando y le sigue dando, y no respetas a los demás”, indicó.

Luisa Peresbarbosa, directora del Movimiento de Activación Ciudadana, señaló que esta situación está “costando vidas” cuando es algo que pudiera evitarse.

“El hecho de que la gente esté enojada, se sienta insegura en manejar y que pase mucho tiempo dentro del auto, pues son las consecuencias de que no haya una buena planeación en la movilidad y lo más preocupante es que las personas mueren por estas cosas, las personas fallecen, nos estamos muriendo en la ciudad y, pues, no es ético que mueran simplemente porque no está bien pensada la calle”, indicó.

Datos del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial (Ocisevi) arrojan que de enero a noviembre del año pasado, en la urbe regia se registraron 56,025 accidentes, mientras que en el mismo periodo del 2020 fueron 52,607, es decir, hubo un aumento de 7 por ciento.

El Ocisevi mide los accidentes de 11 municipios metropolitanos en base a los partes de tránsito; estos son Monterrey, San Pedro, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, García, Escobedo, Juárez, Pesquería, Santa Catarina y Santiago.

En todo el 2024, el INEGI reportó que en Nuevo León se registraron 76,210 percances, con lo que el estado obtuvo nuevamente el primer lugar en 15 años; el segundo lugar fue Chihuahua con 26,746 percances.

“El tema es que no les hemos enseñado a la gente tampoco a que tomen sus tiempos; ya no son aquellos tiempos donde se decía: ‘No, en 15 minutos llego y ahí nos vemos'; no, ya necesitas 40 o 50 minutos y a veces hasta 1 hora para llegar. Eso provoca prisas y las prisas provocan precisamente ese tipo de accidentes que son mortales y que ya se están haciendo repetitivos y frecuentes”, dijo Cuéllar.

Los motivos

Según los datos del Ocisevi, de los 56,025 accidentes registrados de enero a noviembre del año pasado, que es el dato más reciente, el 41% fue por falta de precaución; el 20% fue por “otros” como invadir carril; el 17% fue por giro indebido; el 15%, por no guardar distancia, y el 7%, por exceso de velocidad.

Peresbarbosa indicó que cada vez hay más autos y las vialidades son las mismas, lo que hace que el conductor sea más agresivo.

Para remediarlo, señaló, se deben cambiar hábitos y se debe castigar a quienes no respeten los reglamentos de tránsito.

“Actualmente, pues, ya somos demasiadas personas moviéndonos en auto y el espacio sigue siendo el mismo, entonces ya no cabemos y por eso es importante que las autoridades, la ciudad, nos ofrezcan otras opciones de movernos".

“Nosotros insistimos en que se use la tecnología para poder corregir algunos hábitos, porque si también nunca te penalizan por exceder velocidad o por dar vueltas donde no se debe, usar el celular, el hecho de que la calle esté totalmente saturada, pues se presta mucho a que todos se desesperen y además, pues te distraigas, y trae una cadena de consecuencias”, indicó.

Accidentes en la nacional

El pasado jueves por la tarde, un conductor de una camioneta brincó el camellón de la Carretera Nacional al transitar hacia el norte y volcó; posteriormente le pegó a un auto Audi en el que iban dos personas.

El accidente dejó a una persona muerta y tres heridas; esto ocurrió a la altura de El Faisán.

El viernes en la mañana, a unos 500 metros del lugar, otro accidente similar dejó a dos mujeres lesionadas, pues la conductora de uno de los autos también perdió el control y le pegó al auto de otra automovilista.

Ciudad inhóspita

Los regios sienten que cada vez es más riesgoso manejar debido a la agresividad de otros conductores. Lo que antes era un placer, ahora es una actividad de riesgo y eso se refleja en el aumento de accidentes viales y los motivos que lo originan.

Accidentes viales en la zona metropolitana

Enero-Noviembre

2020: 52,607

2025: 56,025

Aumento: 7%

Motivos de accidentes del año pasado:

Falta de precaución: 41%

Invadir carril: 20%

Giro indebido: 17%

No guardar distancia: 15%

Exceso de velocidad: 7%

Fuente: Ocisevi

