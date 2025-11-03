Mujer cae de camión en San Pedro; resulta gravemente herida

Una mujer, quien no fue identificada, cayó de un camión de la ruta 113 Túnel Loma Larga en el cruce de la avenida Real San Agustín con la calle Montes Rocalloso, en el municipio de San Pedro.

Presuntamente, y de acuerdo con una mujer que fue testigo del accidente, de nombre Alba, la mujer venía en la parte trasera de la unidad, parada justo a un costado de la puerta, la cual iba abierta.

Al girar el camión para tomar la avenida, salió proyectada debido a la velocidad.

La mujer quedó tendida en el carril lateral de la avenida, justo frente a una plaza comercial, con visibles golpes en la cabeza y manchas hemáticas a su alrededor.

Al menos tres unidades de Policía y Tránsito de San Pedro acudieron de manera inmediata al cruce del accidente, sin embargo, la llegada de una ambulancia demoró al menos 20 minutos, mientras la mujer, quien vestía pantalón de mezclilla y sudadera gris, permanecía sin ser auxiliada.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de San Pedro, quienes la valoraron y trasladaron al Hospital Universitario.

Minutos después sucedió el arribo de la Cruz Roja Mexicana.

El celular de la mujer quedó sobre la vía pública, y Alba, quien labora en la plaza comercial, lo tomó para dar aviso a los familiares de la víctima.

Comentarios