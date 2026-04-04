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Presenta Beckham estadio del Inter Miami a Marc Anthony

Desde su rol como directivo, Beckham ha impulsado al Inter Miami con inversiones en infraestructura y fichajes para elevarlo a nivel internacional.

  • 04
  • Abril
    2026

David Beckham mostró los avances del nuevo estadio del Inter Miami al cantante Marc Anthony, quien será el encargado de interpretar el himno en la inauguración del inmueble. Durante el recorrido, el artista calificó el recinto como una “nueva catedral para el futbol”, en referencia a la relevancia que tendrá para el club y su afición.

El exfutbolista inglés, copropietario del equipo de la MLS, compartió detalles del proyecto mientras caminaban por distintas zonas del estadio, que se perfila como uno de los complejos deportivos más modernos en Estados Unidos.

¿Qué representa el nuevo estadio para Inter Miami?

El nuevo inmueble forma parte del crecimiento del Inter Miami dentro del futbol profesional. Desde su llegada a la liga, el club ha buscado consolidar su identidad tanto dentro como fuera de la cancha, y este estadio será pieza clave para ese objetivo.

Además de albergar partidos, el recinto está diseñado para convertirse en un espacio multifuncional que incluirá entretenimiento, comercio y eventos, reforzando la presencia del equipo en la ciudad.

Marc Anthony será parte de la inauguración

Durante la visita, Marc Anthony confirmó su participación en la ceremonia inaugural, donde interpretará el himno, sumándose a los eventos que marcarán la apertura oficial del estadio.

El cantante, quien también mantiene una relación cercana con el club, destacó la magnitud del proyecto y su impacto en la comunidad futbolística, al considerar que el lugar se convertirá en un punto de referencia para los aficionados.

Beckham impulsa el crecimiento del club

Desde su rol como directivo, David Beckham ha impulsado el desarrollo del Inter Miami con inversiones clave en infraestructura y fichajes que han elevado la visibilidad del equipo a nivel internacional.

La construcción del estadio representa uno de los pasos más importantes en esa estrategia, al brindar una casa propia al club y fortalecer su proyección dentro de la MLS.

Un recinto con aspiraciones de referencia

Con la apertura cada vez más cercana, el estadio apunta a consolidarse como uno de los recintos más relevantes del futbol en la región. El evento marcará un momento clave para el equipo, que busca afianzarse como uno de los proyectos más sólidos y mediáticos del futbol en América del Norte.


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