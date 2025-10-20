Cerrar X
Nuevo León

Mujer de tercera edad cae dentro de tumba en Monterrey

Cuerpos de rescate acudieron al punto para rescatar a la afectada, luego de que sufriera una fractura en la clavícula tras caer mientras limpiaba

  • 20
  • Octubre
    2025

Cuando hacía labores de limpieza y fumigación, una trabajadora de la tercera edad cayó en el interior de una tumba y resultó con fracturas, este mediodía en el Panteón de El Roble, en Monterrey. 

La mujer, identificada como Blasa Tello, de 69 años de edad, cayó al fondo de la fosa, de unos 5 metros de profundidad, en ese cementerio privado ubicado en en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines. 

La mujer pertenece al grupo de Vectores de la Secretaría de Salud, que se dedica al control y fumigación para evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue, tarea que se intensifica en los panteones en
vísperas del Día de Muertos, a celebrarse el próximo 2 de noviembre. 

Las maniobras para rescatarla fueron laboriosas por parte de rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, Proteccción Civil de Monterrey y Cruz Roja.

Con maquinaria especializada en rescate, incluidas cuerdas resistentes, el equipo de paramédicos logró sacarla con bien. 

Según los primeros informes, la mujer limpiaba una vieja lápida que estaba en malas condiciones y que terminó por colapsar. 

La mujer resultó con fractura de clavícula y otras heridas en su cuerpo.

Fue trasladada a un hospital público para su recuperación. 

En ese camposanto, como en muchos otros, el mal estado de algunas tumbas representa peligro para visitantes y empleados.


Comentarios

