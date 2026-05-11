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Nuevo León

Suman 10 empresas más a 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

Esto representa una inversión histórica destinada a atender mejoras urbanas, sociales y de infraestructura necesarias para recibir a visitantes.

  • 11
  • Mayo
    2026

A 31 días del arranque del Mundial 2026, el Gobierno del Estado presentó a 10 nuevas empresas que se integran al programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, con lo que se fortalece la preparación de Nuevo León como sede internacional del evento deportivo.

El anuncio se realizó en la ciudad de Monterrey, donde autoridades estatales informaron que, con esta nueva incorporación, ya son 104 empresas privadas las que participan activamente en la iniciativa, representando una inversión histórica destinada a atender mejoras urbanas, sociales y de infraestructura necesarias para recibir a visitantes nacionales y extranjeros.

Buscan dejar legado tras el Mundial 2026

Durante el evento, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, destacó que el crecimiento del programa refleja la confianza del sector privado y el compromiso compartido por dejar un legado positivo más allá del Mundial.

“Este es el legado más importante, no solo lo que vamos a dejar construido, sino la forma en que lo cuidamos juntos, porque lo esencial es mantenerlo y sostenerlo entre todas y todos, cada quien desde su trinchera”, señaló.

Gobierno destaca participación de empresas

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, señaló que la suma de esfuerzos entre sociedad, empresas y gobierno permitirá que el estado se presente ante el mundo como una sede ordenada, moderna y con servicios de calidad, al tiempo que se atienden necesidades históricas en distintos municipios.

“Estamos de manteles largos en esta décima y última alineación. Quiero decirles gracias a toda la iniciativa privada y a la sociedad civil que apoyaron este proyecto de manera voluntaria sin estar obligados a ello”, comentó el mandatario estatal.

Entregan proyecto a Consejo Nuevo León

Como cierre del acto, autoridades estatales entregaron un paquete del proyecto a Ana Hierro, representante de Consejo Nuevo León, con el objetivo de avanzar en la institucionalización de “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” y asegurar su continuidad como una política de largo plazo para el desarrollo del estado.


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