Nuevo León

Mujer recibe trasplante de corazón que llega desde Guanajuato

Éste es el quinto trasplante de dicho órgano en lo que va de 2025 en la UMAE No. 34 y el número 98 desde que el programa inició en 1997

  • 03
  • Septiembre
    2025

Un operativo lleno de esperanza se desplegó para recibir el quinto corazón para trasplante de este año en el Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta vez, una mujer de 32 años recibió un trasplante de corazón donado por un joven de 18 años de Dolores Hidalgo, Guanajuato, quien lamentablemente sufrió muerte encefálica. 

Un equipo especializado del IMSS viajó para procurar el corazón. Al llegar, Protección Civil de Nuevo León colaboró en un operativo aéreo para llevar al equipo y el órgano desde el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo hasta el Hospital de Cardiología No. 34, en la avenida Lincoln, al poniente de Monterrey.

En la unidad médica, ya esperaba la paciente de 32 años con miocardiopatía dilatada, quien llevaba un marcapasos desde hacía poco más de un año. 

Éste es el quinto trasplante cardiaco de 2025 en la UMAE No. 34 y el número 98 desde que el programa inició en 1997.

El instituto informó que reconoció y agradeció la generosidad de la familia del donante, cuyo acto de altruismo y solidaridad dio una nueva oportunidad de vida.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/, o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, donde podrán registrarse como donadores voluntarios.


