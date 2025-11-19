Murales llevan color a calles de Mitras Poniente en García

El festival Full Love MEX – Murales de mi Gente Bonita concluyó con gran éxito tras tres días de actividades que transformaron las calles de Mitras Poniente en un corredor cultural lleno de color, música, talento internacional y convivencia familiar. Esta edición se consolidó como un festival internacional, con un line up repleto de artistas provenientes de distintas partes del mundo, quienes dejaron su huella en García a través de obras vibrantes que permanecerán como legado cultural del municipio.

El evento, realizado del 15 al 17 de noviembre, fue encabezado por el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, quien destacó la importancia de promover expresiones artísticas que fortalezcan el tejido social y conviertan los espacios públicos en lugares seguros, vivos y llenos de identidad.

También asistió como invitada especial la Lic. Daniela Garza Mata, Directora General de Bienestar de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social. La Lic. Cintya Dennis Hernández Lozano, Directora de Cultura y Turismo, encabezó la coordinación con artistas, patrocinadores, colectivos y estados invitados.

Full Love MEX celebró tres días de muros de color, música y convivencia comunitaria. Esta edición contó con la participación de artistas de Arabia Saudita, Australia, España, Perú y Chile, así como representantes de CDMX, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro.

Durante esta edición fueron intervenidos más de 4,000 metros cuadrados de paredes, utilizando entre 2,000 y 2,600 latas de aerosol. El alcalde y la administración entregaron equipo, insumos y presentes a los artistas, agradeciendo su participación.

Se destacó el éxito del programa “Murales de Mi Gente Bonita”, que ha transformado colonias antes afectadas por graffiti no autorizado. Hoy esos muros muestran obras con identidad, héroes locales, tradiciones y colores del municipio, acompañados de mejoras como iluminación y seguridad.

Se remarcó que el graffiti artístico construye comunidad, mientras que el vandalismo afecta el entorno.

Colectivos como JaSan Flack, K77 CRU, 7Kings, Flow Líriko y Epicentro Colectivo participaron activamente.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos reiteró que estos festivales fortalecen la cohesión social y consolidan a García como una ciudad que apuesta por la cultura y el arte urbano.

Los murales quedaron como un legado que transformará positivamente el entorno y la vida de las familias de García





Comentarios