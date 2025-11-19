Cerrar X
mural_garcia_2_811437693d
Nuevo León

Murales llevan color a calles de Mitras Poniente en García

El festival Full Love MEX – Murales de mi Gente Bonita concluyó con éxito tras tres días de actividades que transformaron las calles en un corredor cultural

  • 19
  • Noviembre
    2025

El festival Full Love MEX – Murales de mi Gente Bonita concluyó con gran éxito tras tres días de actividades que transformaron las calles de Mitras Poniente en un corredor cultural lleno de color, música, talento internacional y convivencia familiar. Esta edición se consolidó como un festival internacional, con un line up repleto de artistas provenientes de distintas partes del mundo, quienes dejaron su huella en García a través de obras vibrantes que permanecerán como legado cultural del municipio.

El evento, realizado del 15 al 17 de noviembre, fue encabezado por el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, quien destacó la importancia de promover expresiones artísticas que fortalezcan el tejido social y conviertan los espacios públicos en lugares seguros, vivos y llenos de identidad.

También asistió como invitada especial la Lic. Daniela Garza Mata, Directora General de Bienestar de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social. La Lic. Cintya Dennis Hernández Lozano, Directora de Cultura y Turismo, encabezó la coordinación con artistas, patrocinadores, colectivos y estados invitados.

mural-garcia-3.jpeg

Full Love MEX celebró tres días de muros de color, música y convivencia comunitaria. Esta edición contó con la participación de artistas de Arabia Saudita, Australia, España, Perú y Chile, así como representantes de CDMX, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro.

Durante esta edición fueron intervenidos más de 4,000 metros cuadrados de paredes, utilizando entre 2,000 y 2,600 latas de aerosol. El alcalde y la administración entregaron equipo, insumos y presentes a los artistas, agradeciendo su participación.

Se destacó el éxito del programa “Murales de Mi Gente Bonita”, que ha transformado colonias antes afectadas por graffiti no autorizado. Hoy esos muros muestran obras con identidad, héroes locales, tradiciones y colores del municipio, acompañados de mejoras como iluminación y seguridad.

mural-garcia-4.jpeg

Se remarcó que el graffiti artístico construye comunidad, mientras que el vandalismo afecta el entorno.

Colectivos como JaSan Flack, K77 CRU, 7Kings, Flow Líriko y Epicentro Colectivo participaron activamente.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos reiteró que estos festivales fortalecen la cohesión social y consolidan a García como una ciudad que apuesta por la cultura y el arte urbano.

Los murales quedaron como un legado que transformará positivamente el entorno y la vida de las familias de García

mural-garcia.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

OBJ_20250828_T192340_S0059_I_1_1_1_15_3_1_d55f56d311
Encuentran en Perú una estatuilla de 3,800 años de antigüedad
erfgb_8cd6098eb8
Dará San Nicolás color a 'La Consty' con murales
recuerdan_a_muralistas_809c4b025f
Recuerdan a Nicandro Campos, muralista mexicano
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_6cfaf515a2
Barcos camaroneros dejan 18 tortugas varadas en Playa Bagdad
eua_rusia_ucrania_31917c9f92
Negocian EUA y Rusia plan de paz; exigen concesiones a Ucrania
ariana_grande_gira_002e7d120b
Ariana Grande anuncia que su próxima gira será la última
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×