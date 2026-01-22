Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Reconoce_Felix_Arratia_a_policias_por_actos_de_servicio_ejemplar_0339dcf431
Nuevo León

Niega Félix Arratia vínculos con supuestos contratos millonarios

Arratia Cruz sentenció que estas publicaciones fueron realizadas por medios digitales sin respaldo real y cuyo único fin es promover una mala imagen del edil

  • 22
  • Enero
    2026

Días después que se le vinculara con supuestos contratos públicos millonarios que habría recibido uno de sus colaboradores cercanos, el alcalde de Juárez, Félix Arratia, negó las acusaciones y acusó que todo se trata de una campaña en su contra.

Con un contundente mensaje publicado en sus redes sociales, el edil emecista afirmó que no tiene nada que ver con estos supuestos acuerdos, los cuales ascenderían a los $300 millones de pesos.

Arratia Cruz sentenció que estas publicaciones fueron realizadas únicamente por medios digitales sin ningún respaldo real y cuyo único fin es promover una mala imagen del edil.

De igual manera, apuntó que estos ataques no fueron realmente financiados por la empresa DBA Social Media Experts, la cual sería la que pagó por promocionar este contenido, sino que los recursos serían del erario.

Finalmente, hizo un llamado a su símil de Monterrey, Adrián de la Garza, para que investigue a sus colaboradores, quienes serían los creadores de esta campaña para ensuciar la imagen de su administración.

Respalda Juárez a su alcalde

Pese a la gravedad de estas supuestas acusaciones, los comentarios de la publicación mostraron total respaldo para el edil emecista, resaltando que en el poco tiempo que lleva al frente del municipio, se ha realizado una buena labor para atender los problemas del municipio, propiciados por años de abandono por parte de administraciones pasadas.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Foto_008_De_abandono_a_accion_Juarez_estrena_nuevo_Espacio_de_Unidad_Deportiva_f80352e913
Abre Juárez Espacio de Unidad Deportiva en Fomerrey 131
felix_arratia_congreso_presupuesto_05ea18e72a
Pide Félix Arratia aprobar presupuesto para avanzar en movilidad
Feliz_Arratia_19f532d1ab
Invita gobierno de Juárez a aprovechar descuentos en el predial
publicidad

Últimas Noticias

libros_de_texto_EH_27f8baaf0e
Lleva más de 2 años en la corte rechazo sobre libros de texto
Sheinbaum_8f3170366a
Entrega Sheinbaum primeras casas de Vivienda para el Bienestar
Drake_Maye_d17ccddb17
Drake Maye busca conquistar una hazaña que ni Tom Brady logró
publicidad

Más Vistas

frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
publicidad
×