Nuevo León

Suman 113 policías dados de baja en policía de San Pedro

Recientemente, siete elementos más fueron dados de baja luego de ser señalados por el presunto delito de soborno y por presunto abuso de autoridad

En lo que va de la actual administración municipal, en San Pedro se han dado de baja a más de 100 elementos de la Policía municipal, informó el secretario de Seguridad, José Luis Kuri. De acuerdo con el funcionario, inicialmente se habían separado del cargo a 106 elementos, tanto de Policía como de Policía Vial, luego de revisiones constantes a las cámaras corporales que portan los oficiales durante su servicio.

El secretario explicó que estas revisiones forman parte de los mecanismos de supervisión interna para detectar conductas que no se alinean con los estándares de la corporación.

“Nosotros constantemente hacemos el chequeo de las cámaras corporales de todos los grupos y vamos determinando qué elemento faltó, qué faltas tuvieron los elementos y por hechos, ya llevo esta administración más de 106 elementos tanto como policía y policía vial que se han dado de baja por diferentes hechos, por falta de confianza, por falta del actuar de la administración y pues no se va a permitir que estén portando un uniforme”, especificó el secretario.

La mayoría de las bajas se han dado por pérdida de confianza y por no cumplir con el perfil adecuado para formar parte de la corporación. La Policía de San Pedro es considerada una de las corporaciones municipales con mayores filtros en el país para la contratación de elementos.

Recientemente, siete elementos más fueron dados de baja luego de ser señalados por el presunto delito de soborno y por una carpeta de investigación relacionada con abuso de autoridad, lo que elevó la cifra total a 113 bajas en la corporación durante la actual administración.

Kuri aseguró que estas medidas no debilitan a la Policía municipal, sino que fortalecen la confianza ciudadana en la institución. Además, indicó que el municipio cuenta actualmente con un número de elementos disponibles para la ciudadanía por encima del promedio nacional.


Comentarios

Etiquetas:
