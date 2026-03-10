Podcast
Tamaulipas

Rescatan decenas de animales en presunto sitio de rituales

Activistas localizaron perros, gatos y aves en condiciones insalubres dentro de una vivienda en Matamoros; presumen que eran utilizados para rituales

Una escena desgarradora fue descubierta por rescatistas de animales en el fraccionamiento Canadá, en Matamoros, donde decenas de perros, gatos y aves se encontraban en condiciones deplorables, presuntamente utilizados para rituales.

El hallazgo fue realizado por la activista Belén Ramos, integrante del colectivo Ayudar x Ayudar - Rescatistas Unidos, quien acudió al domicilio marcado con el número 9 de la calle Toronto, entre Otawa y Montreal. 

En el lugar encontró a los animales hacinados dentro de jaulas, sin alimento ni agua y viviendo entre condiciones insalubres.

Los activistas se dieron cuenta de la magnitud de la situación. Además del maltrato y abandono, en el sitio localizaron altares, por lo que presumen que los animales eran utilizados en rituales.

Ante la urgencia de la situación, los rescatistas trasladaron a los animales a un refugio, donde ya fueron alimentados y se espera que en las próximas horas reciban atención médica.

Los activistas lamentaron la falta de apoyo por parte de las autoridades para atender casos de maltrato animal, señalando que este tipo de rescates frecuentemente dependen únicamente del trabajo de los voluntarios.


