Gradúa Fuerza Civil a 323 cadetes; Nuevo León refuerza seguridad

Con el ingreso de 323 nuevos policías, el estado de Nuevo León alcanzó un estado de fuerza de 6 mil 404 elementos en Fuerza Civil, consolidando su estrategia de seguridad, informaron autoridades durante la ceremonia de graduación.

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, destacó que esta nueva generación representa el inicio de una misión de vida basada en la vocación, disciplina y servicio.

“Hoy es un día de orgullo para Fuerza Civil y para Nuevo León. Culmina una etapa de formación y comienza una misión de vida para estas mujeres y hombres policías”.

Subrayó que los elementos asumen el compromiso de servir desde la primera línea para proteger a la ciudadanía.

“Ser policía exige vocación, carácter y una decisión que nace del corazón”.

Nuevo León compite por el primer lugar en seguridad: Samuel García

El gobernador Samuel García Sepúlveda afirmó que Nuevo León se encuentra entre las entidades con mejores resultados en seguridad a nivel nacional y destacó el crecimiento histórico de Fuerza Civil.

“Hoy llegamos a 6 mil 404 elementos, lo que implica que tenemos mucho más músculo en esta gran policía”.

Aseguró que la corporación es reconocida por la ciudadanía como la mejor del país.

“Cuando decimos que es la mejor policía de México, no lo dice el gobernador, lo dice la gente”.

El mandatario estatal señaló que, tras años sin liderar indicadores de seguridad, actualmente Nuevo León compite por los primeros lugares a nivel nacional.

“Nunca había visto a Nuevo León en primer lugar en seguridad pública; hoy competimos con estados como Yucatán”.

Destacó que, pese a los retos geográficos y de colindancia con otras entidades y con Estados Unidos, el estado mantiene una estrategia firme.

“Nuevo León es un estado seguro, es un estado blindado”.

Asimismo, indicó que continuarán las inversiones en equipamiento, infraestructura y reclutamiento para alcanzar la meta de 7 mil policías estatales.

“Vamos a seguir reclutando, entrenando y equipando a nuestra policía para seguir siendo primer lugar en seguridad”.

El gobernador también resaltó la construcción del nuevo cuartel general de Fuerza Civil, el cual integrará tecnología y coordinación operativa.

“Aquí estará el C5 y más de 22 mil cámaras conectadas para la inteligencia en seguridad”.

Añadió que este espacio permitirá fortalecer la coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales.

Durante la ceremonia, el gobernador encabezó la toma de protesta de los nuevos policías, quienes se comprometieron a cumplir la Constitución y servir a la ciudadanía.

Más que una profesión, es una decisión de vida: Mariana Rodríguez

Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, reconoció el compromiso de los graduados al elegir una profesión que impacta directamente en la vida de la población.

“Más que una profesión, es una decisión de vida. Ustedes eligieron dedicar su vida a proteger a los demás”.

Destacó que la corporación ha logrado posicionarse como una de las más confiables del país gracias al trabajo conjunto.

“Esto es resultado del esfuerzo diario de mujeres y hombres comprometidos con el bien común”.

Asimismo, resaltó el papel de las mujeres dentro de la corporación y el fortalecimiento de la infraestructura en seguridad.

Autoridades coincidieron en que esta generación fortalecerá la seguridad en el estado y contribuirá a mantener a Nuevo León como referente nacional en la materia.

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