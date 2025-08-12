Cerrar X
IMG_1_666c122121
Nuevo León

NL entrega 218 escrituras a familias de la colonia Puerta del Sol

Con este acto, el gobierno estatal busca brindar certeza jurídica a 218 familias de Santa Catarina, como parte de un programa que continuará hasta 2025

  • 12
  • Agosto
    2025

El Gobierno de Nuevo León entregó 218 escrituras a vecinos de la colonia Puerta del Sol, en el municipio de Santa Catarina, con el objetivo de brindar certeza jurídica patrimonial a las familias beneficiadas.

El acto, organizado por el Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) y el Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL), forma parte de un programa estatal que ha otorgado 12,000 escrituras en los últimos cuatro años, con la meta de alcanzar 15,000 al cierre del sexenio.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informó que este avance fue posible gracias a la adquisición de la cartera del predio y a la coordinación entre autoridades estatales y federales.

El director del IVNL y Fomerrey, Eugenio Montiel Amoroso, anunció que el próximo 22 de agosto se instalará una brigada para recibir la documentación pendiente de otras 262 familias, con el fin de completar la titulación de toda la colonia.

En la ceremonia también se entregaron 10 liberaciones de gravamen, incluidas dentro del total de 218 documentos.

Como antecedente, el 10 de febrero de 2023 se firmó un convenio entre el FONHAPO y el IVNL para la cesión de derechos de cobro de dos créditos con garantía hipotecaria: uno para viviendas en Guadalupe y otro en Santa Catarina.

En el evento estuvieron presentes autoridades estatales, municipales y legislativas, entre ellas el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, y la diputada local Marisol González.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_d19252c1f9
Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad
1_A4_A9381_6386ed3279
Estudiante india se gradúa con honores en Doctorado de la UANL
finanzas_empleo_a612ccc4cd
'Pega' a 58% de exportadoras de NL imposición de aranceles de EUA
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_4c0b6cd831
Reabren paso inferior de Rómulo Garza a Churubusco en San Nicolás
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_d19252c1f9
Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×