ataque_balacera_apodaca_e221e8cd73
Nuevo León

Dos personas lesionadas tras ataque en supermercado de Apodaca

Las víctimas viajaban a bordo de un vehículo compacto cuando fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en una camioneta

  02
  Enero
    2026

Un ataque a balazos se registró en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la avenida Concordia, en el municipio de Apodaca, lo que generó movilización policial y momentos de tensión entre clientes y empleados del centro comercial.

¿Cómo ocurrió el ataque armado?

WhatsApp Image 2026-01-02 at 6.34.02 PM (1).jpeg

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas, un hombre y una mujer identificados como Andrés, de 41 años, y Neyra, de 30, viajaban a bordo de un vehículo compacto cuando fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en una camioneta, desde donde accionaron un arma de fuego en su contra.

Tras el ataque, los perpetradores habrían escapado del lugar utilizando la misma avenida Concordia, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Resguardo y operativo de seguridad

Durante los hechos, clientes que se encontraban al exterior del centro comercial fueron resguardados por empleados de la plaza en una de las bodegas, como medida preventiva ante la situación.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 6.34.02 PM.jpeg

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, agentes ministeriales y servicios periciales, quienes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Las víctimas del ataque fueron trasladadas a un hospital de zona para recibir atención médica por las lesiones sufridas, mientras continúan las indagatorias.


