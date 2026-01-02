Dos personas lesionadas tras ataque en supermercado de Apodaca

Un ataque a balazos se registró en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la avenida Concordia, en el municipio de Apodaca, lo que generó movilización policial y momentos de tensión entre clientes y empleados del centro comercial.

¿Cómo ocurrió el ataque armado?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas, un hombre y una mujer identificados como Andrés, de 41 años, y Neyra, de 30, viajaban a bordo de un vehículo compacto cuando fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en una camioneta, desde donde accionaron un arma de fuego en su contra.

Tras el ataque, los perpetradores habrían escapado del lugar utilizando la misma avenida Concordia, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Resguardo y operativo de seguridad

Durante los hechos, clientes que se encontraban al exterior del centro comercial fueron resguardados por empleados de la plaza en una de las bodegas, como medida preventiva ante la situación.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, agentes ministeriales y servicios periciales, quienes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Las víctimas del ataque fueron trasladadas a un hospital de zona para recibir atención médica por las lesiones sufridas, mientras continúan las indagatorias.

