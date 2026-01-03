Podcast
Nacional

México condena acciones militares de EUA en Venezuela

México condena acciones militares de EUA en Venezuela, llama a respetar la Carta de la ONU, al diálogo y a la desescalada para preservar la paz regional.

  • 03
  • Enero
    2026

El Gobierno de México condenó y rechazó de manera enérgica las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, al considerar que constituyen una clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un boletín difundido por la presidenta Claudia Sheinbaum, se subraya que estas acciones contravienen el derecho internacional y vulneran los principios fundamentales del sistema multilateral.

Llamado al respeto del derecho internacional

Con base en sus principios de política exterior y su vocación pacifista, México hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de la ONU, así como a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

El posicionamiento reafirma la histórica postura de México en favor de la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

Riesgo para la estabilidad regional

El Gobierno mexicano recordó que América Latina y el Caribe se han constituido como una zona de paz, basada en el respeto mutuo, la solución pacífica de los conflictos y la proscripción del uso o la amenaza de la fuerza.

En ese sentido, advirtió que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.

Diálogo como única vía

México reiteró enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, y reafirmó su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz y evitar una confrontación.

Llamado a la ONU y protección a connacionales

Asimismo, instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar de manera inmediata para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y generar condiciones para una solución pacífica y sostenible, conforme al derecho internacional.

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, a través de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en comunicación permanente con las personas mexicanas residentes en ese país para brindarles la asistencia necesaria, y recomendó mantenerse atentas a la información oficial y a los canales de emergencia disponibles.


